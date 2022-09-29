Batırık tarifi! Masterchef Batırık nedir, nasıl yapılır? Batırık gerekli malzemeler nelerdir? Batırık hangi yöreye ait?

Masterchef 27 Eylül yarışmasında şefler tarafından Batırık yapılması istendi. Peki Masterchef Batırık nasıl yapılır? Batırık için gerekli malzemeler nelerdir? Batırık yemek tarifi! Batırık nasıl yapılır? Batırık yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Batırık tarifi oldu. Peki en güzel Batırıkyemek tarifi nasıldır? Batırık yemeği nasıl yapılır? Batırık için gerekli malzemeler nelerdir? Batırık nasıl yapılır? Batırıkiçin gerekenler neler?

BATIRIK NEDİR?

Batırık; bulgur ile yapılan bir çeşit sulu salatadır. İçindeki domates, salatalık ve bulgurdan ötürü kısırı andırır. İç Anadolu bölgesinin güneyi ve Akdeniz bölgesinde Toros dağlarına yakın bölgelerde,Karaman,Bozkır, Ermenek ile Mersin'in ilçeleri Tarsus, Erdemli, Mut, Aydıncık, Anamur, Bozyazı, Silifke ve Gülnar'da yapılır. Yapılışı bölgelere göre küçük farklılıklar gösterse de, genelde ince bulgur (düğürcük, düğü veya simit), tahin, domates çeşitli baharatlarla karıştırılır ve yoğrulur.

BATIRIK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

Düğürcük (çok ince bulgur),

tahin veya ceviz,

menengiç,

soğan,

domates,

taze biber,

maydanoz,

7 türlü baharat,

tuz,

sumak,

biber salçası.

BATIRIK NASIL YAPILIR? BATIRIK TARİFİ

Düğürcük büyükçe tepsi veya sini üzerine dökülür. Rendelenmiş domates, salça, biber salçası, soğan, ince kıyılmış biber ve maydanoz, kızartılmış tahin, ve baharat ilave edilerek ovulur. Düğürcük yumuşayıp dişe dokunmayacak hale gelinceye kadar ovma işlemi devam eder. Daha sonra küçük sıkmalar haline getirilir. Rendelenmiş ve sumaklanmış soğan, domates, salatalık ve turşu ile yenir. Ayrıca sulandırılarak da yenir. Cevizli, menengiçli, susamlı, fıstıklı şekillerde de yapılabilir.