Batırık tarifi! Masterchef Batırık nedir, nasıl yapılır? Batırık yemek tarifi! Batırık için gerekli malzemeler nelerdir? Batırık hangi bölgeye aittir?

Masterchef 23 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Batırık yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Batırık nasıl yapılır? Batırık yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Batırık yemek tarifi! Batırık nasıl yapılır? Batırık yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Batırık tarifi oldu. Peki en güzel Batırık yemek tarifi nasıldır? Batırıkyemeği nasıl yapılır? Batırık için gerekli malzemeler nelerdir?

BATIRIK NEDİR? HANGİ BÖLGENİN YEMEĞİ?

Batırık; bulgur ile yapılan bir çeşit sulu salatadır. İçindeki domates, salatalık ve bulgurdan ötürü kısırı andırır. İç Anadolu bölgesinin güneyi ve Akdeniz bölgesinde Toros dağlarına yakın bölgelerde,Karaman,Bozkır, Ermenek ile Mersin'in ilçeleri Tarsus, Erdemli, Mut, Aydıncık, Anamur, Bozyazı, Silifke ve Gülnar'da yapılır. Yapılışı bölgelere göre küçük farklılıklar gösterse de, genelde ince bulgur (düğürcük, düğü veya simit), tahin, domates çeşitli baharatlarla karıştırılır ve yoğrulur.

BATIRIK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 su bardağı Bulgur(ince ,esmer)

½ çay bardağı Tahin

1 çay bardağı Yerfıstığı(kavrulmuş)

1 Çorba kaşığı biber salçası

Kuru domates (arzuya göre)

1 adet kuru soğan

2 Adet domates

2 Adet salatalık

Yarım demet maydanoz

Yarım demet nane

2 adet yeşil biber

3 yaprak marul

3adet taze soğan

Lahana (kıyılmış arzuya göre,haşlanmış)

½ çay bardağı zeytinyağı

½ çay bardağı limonsuyu

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

5-6 su bardağı soğuk su

2 çay bardağı sıcak su

Nar ekşisi

Tuz

BATIRIK NASIL YAPILIR?

Tüm sebzelerimizi yıkayıp ,hazırlayalım.

Tahini küçük bir teflon tavaya alıp hafif kavuralım.

Bulgurumuzu 1,5 çay bardağı sıcak su ile ıslatalım.

Yer fıstığımızı robottan geçirelim veya bildiğiniz yöntemle küçük parçalar haline getirelim(Havanda da dövebilirsiniz)

Tahin,bulgur,yer fıstığı,kimyonu derin yoğurma kabında kaşıkla karıştıralım.

Bu tarifin özelliği tüm sebzelerin en ince boyutta ve küçük boyutta doğranmasıdır.Salatalıklar cacıklık,domatesler minik küp,biber, taze soğanlar,nane maydonoz,marul ince kıyılmış hazırlanır.

Bulgur karışımımıza kuru soğanı rendeleyin,salçayı ekleyin(bu aşamada önceden ıslatılmış kurutulmuş domateste ekleyebilirsiniz)

Karışımı 1-2 dk birer tutam nane ve maydonozla yoğurun.

Sebzeleri hırplamadan şu sıra ile ekleyin.Yeşil biber, taze soğan, nane, maydonoz,domates, salatalık.

Zeytinyağı limon suyunu, pul biberi, tuzunu ekleyin. Elinizle hafifçe karıştırın.

Batırığı ,susuz tüketmek istiyorsanız,kısır halindeyken bir tabağa ayırın,kalanını soğuk suyla sulandırın.Tamamını sulandırmak için 5-6 bardak su ekleyin.

Ekşiden hoşlanıyorsanız nar ekşisini ekleyin.

Çukur tabağa aldığınız batırığı ince kıyılmış marul veya lahana ekleyerek servis yapın.