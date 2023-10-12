Batırık tarifi! MasterChef Batırık nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Batırık hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Batırık hazırladı. Peki, Batırık nedir? Batırık nasıl yapılır? Batırık nedir?

Akdeniz mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Batırık ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Batırık nasıl yapılır? Batırık nedir? Batırık nasıl yapılır, Batırık yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Batırık yapıldı, evde klasik Batırık yapıldı! İşte en güzel Batırık!

BATIRIK TARİFİ!

Batırık İçin Gerekli Malzemeler Nedir?

Düğürcük (çok ince bulgur),

tahin veya ceviz,

menengiç,

soğan,

domates,

taze biber,

maydanoz,

7 türlü baharat,

tuz,

sumak,

biber salçası.

Batırık Nasıl Yapılır?

Düğürcük büyükçe tepsi veya sini üzerine dökülür. Rendelenmiş domates, salça, biber salçası, soğan, ince kıyılmış biber ve maydanoz, kızartılmış tahin, ve baharat ilave edilerek ovulur. Düğürcük yumuşayıp dişe dokunmayacak hale gelinceye kadar ovma işlemi devam eder. Daha sonra küçük sıkmalar haline getirilir. Rendelenmiş ve sumaklanmış soğan, domates, salatalık ve turşu ile yenir. Ayrıca sulandırılarak da yenir. Cevizli, menengiçli, susamlı, fıstıklı şekillerde de yapılabilir.

İncekara,H.İ. (Ed).(2007).Karaman Yemekleri.Karaman.Komsan Ofset