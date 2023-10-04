Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, ülkede Batı Nil Virüsü vakası tespit edildiğini bildirdi. Batı Nil Virüsü nedir? Ve Batı Nil Virüsü ölümcül mü, tedavisi var mı? Soruları gündeme geldi. Birçok kişi virüs hakkındaki detayları araştırıyor. Peki, Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü ölümcül mü, tedavisi var mı? Batı Nil Virüsü Türkiye'de görüldü mü?

Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü ölümcül mü, tedavisi var mı? Batı Nil Virüsü Türkiye'de görüldü mü?

Batı Nil Virüsü nedir? Sorusu, virüsün gündeme gelmesi ile araştırılan konular arasında yer alıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, virüsün insanlara en sık "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaştığı kaydedildi. Peki, Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü ölümcül mü, tedavisi var mı? Batı Nil Virüsü Türkiye'de görüldü mü?

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, ülkede Batı Nil Virüsü vakası tespit edildiğini bildirdi. Tedavisi bulunmayan virüsten korunmanın çok önemli olduğu belirtilirken, vatandaşlardan sivrisinek üremesini önlemek için evlerindeki saksı altında, kap ve lastik içinde biriken suları ve süs havuzu sularını sık sık boşaltmaları istendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, virüsün aşı veya ilaçla tedavisinin bulunmadığı ve semptomları görülen kişilerde mide bulantısı, kusma, ishal, deride kızarıklık ve lenf bezlerinin aşırı şişmesi durumlarının yaşanabileceği aktarıldı. Açıklamada; Bakanlığın, virüse karşı gerekli tedbirleri aldığı ve sivrisinek ilaçlamasının aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı. Virüs taşıyan sivrisineklerin Batı Nil Virüsü'nü insanlara ve hayvanlara bulaştırdığı, insandan insana bulaşın söz konusu olmadığı ifade edildi.