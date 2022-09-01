Batı Nil virüsü nedir? Batı Nil Virüsü nedeniyle Yunanistan'da 11 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saat içinde 123 vaka görüldü. Artan vaka sayılarının ardından Batı Nil virüsü nedir? Batı Nil Virüsü bulaşıcı mıdır? Batı Nil Virüsü nasıl bulaşır? merak edildi. İşte detaylar...

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Batı Nil Virüsü tropik ve ılıman iklimlerde bulunan bir virüstür. İlk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil Bölgesinde görülmüştür diye kaynaklarda yer alsa da Büyük İskender'in de ölümüne yol açmıştır.

BATI NİL VİRÜSÜ BULAŞICI MI?

Sivrisinekler aracılığı ile tüm memeli hayvanlara ve insanlara bulaşabilir. Hastalık, 2-8 gün süren bir yumurtlama periyodunun ardından kendini yüksek ateş, bulantı, ağrı olarak hissettirir. Bazı ağır vakalarda ise hasta yarı-koma durumuna bile girebilir.

BATI NİL VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE VAR MIYDI?

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2010 yılının Eylül ayında Türkiye'de 7 kişiye Batı Nil Virüsü bulaşmıştır. Bu vakalardan 3'ü ölümle sonuçlanmıştır.