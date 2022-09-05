Batı Nil virüsü nedir? Batı Nil virüsü belirtileri nedir, nasıl bulaşır? Batı Nil virüsü Türkiye'de var mı?

Dünyada Covid19 ve Maymun çiçeği salgınından sonra Batıl Nil virüsü ortaya çıktı. Vatandaşların korkuyla yaklaştığı salgınlar bitmek bilmiyor. Yunanistan'da ortaya çıkan virüs vatandaşın korkulu rüyası haline geldi ve Batı Nil virüsü nedir? araştırmalarına başladı. Peki, Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne neden olan Batı Nil virüsü nedir? Batı Nil virüsü belirtileri nedir? Batı Nil virüsü Türkiye'de var mı?

Son 2 yıldır koronavirüs ile uğraşırken üzerine Maymun çiçeği salgını korkusu eklenmişken şimdi ise dünya gündeminde Batı Nil virüsü salgınının korkusu var. Vatandaşların merakla ve korkuyla araştırdığı Batı Nil virüsü Yunanistan'da 11 kişinin ölümüne sebep olması nedeniyle dünya gündeminde yer almakta. Vatandaş ise Batı Nil virüsünün ülkemizde olup olmadığını merak ediyor. Geçmiş yıllarda var olan Batı Nil virüsü tekrardan dünya gündeminde bu nedenle vatandaş tarafından çokça soru soruluyor. Batı Nil virüsü nedir? Batı Nil virüsü belirtileri nedir? Batı Nil virüsü nasıl bulaşır? Batı Nil virüsü Türkiye'de var mı? sorularınızın yanıtı haberimizin devamında…

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Batı Nil Virüsü tropik ve ılıman iklimlerde bulunan bir virüstür. İlk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil Bölgesinde görülmüştür diye kaynaklarda yer alsa da Büyük İskender'in de ölümüne yol açmıştır. Batı Nil virüsü sivrisinek sokması ile ortaya çıkar. Genellikle Culex türü olan sivrisineklerin ısırması nedeniyle ortaya çıkan bir virüs genelde yaz aylarında sivrisineklerin yoğun olmasından dolayı ortaya çıkıyor. Sivrisinekler aracılığıyla bulaşan bir virüs olduğu için bulaşma hızı yüksek. Genelde Afrika ve Asya Kıtalarında karşılaşılan virüs son zamanlarda Avrupa'ya da yayılım göstermekte ve hatta şuan Yunanistan'da 11 kişinin hayatının son bulmasına sebep oldu. Sivrisinekler aracılığıyla bulaşan virüs, insandan insana temas ile bulaşmaz. Nörolojik sorunlar meydana getiren virüsün kuluçka süresi 2 ve 15 gün ile değişmekte.

BATI NİL VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Yunanistan'da 11 kişinin hayatının son bulmasına neden olan Batı Nil virüsünün belirtileri kişiden kişiye değişmektedir. Bazı kişide aşırı belirti gösterirken bazı kişilerde ise hiç belirti göstermez. Kuşlardan aldıkları virüsü insanları ısırması sonucuyla yayan sivrisinekler virüsün yayılmasına neden olur. Genellikle yaz aylarında ortaya çıkar. Batı Nil virüsünün belirtileri ise genelde yoktur. Bazı kişilerde hiç belirti göstermezken bazı kişilerin yatarak tedavi görmesini gerektirebilir hatta ölümüne neden olabileceği düşünülüyor. %80 oranda belirti göstermediğini söyleniyor. Belirti gösteren kişilerde ise virüs şu şekilde seyir ediyor;

• Ani yüksek ateş

• Deride kızarıklık

• Kasların güçsüzleşmesi

• Kusma

• İshal

• Eklem ağrısı

• Baş ağrısı

• Halsizlik

Bazı ileri derecede seyir eden vakalarda ise nörolojik sorunlar meydana getirebilir. Nörolojik belirti gösteren hastalarda ise şu belirtilere rastlanıyor;

• Uyuşma

• Boynu dik tutmakta zorluk

• Zihinde bulanıklık

• Kasların seyirmesi

• Titreme

• Menenjit

BATI NİL VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE VAR MI?

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü (EODY) Yunanistan'daki son durum hakkında bir açıklama yaptı. Ülkelerinde 123 vaka tespit edildiği ve 11 kişinin bu virüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklamıştı. Bunun üzerine vatandaşlarımız Batı Nil virüsünün Türkiye'de olup olmadığını araştırıyor. Şuanda ülkemizde Batı Nil virüsüne rastlanmadı. Fakat Yunanistan komşu ülkemiz olduğu için sivrisinek ısırılmalarına dikkat edilmesi gerektiği hakkında uyarılar yapılıyor. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2010 yılının Eylül ayında Türkiye'de 7 kişiye Batı Nil Virüsü bulaşmıştır. Bu vakalardan 3'ü ölümle sonuçlanmıştır.

BATI NİL VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

Batı Nil virüsü sivrisineklerin ısırması sonucu meydana geldiği için öncelikli olarak yaz aylarında ilaçlama yapmaya özen gösterilmelidir. Sivrisineklerin bulunduğu ortamlarda ve gece saatlerinde vücudunuzu uzun kollu giysiler ile kapatmak Batı Nil virüsünden korunmak için bir seçenektir. Evlerinize sineklik takabilir ve sivrisineklerin evinize girişini engelleyebilirsiniz.