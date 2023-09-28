Batı Karadeniz Bölgesinde Kruvaziyer Turizmi Geliştiriliyor

Batı Karadeniz bölgesinde kruvaziyer turizminin geliştirilmesi adına yürütülen çalışmalar kapsamında BAKKA ve bölge illeri yöneticilerinin katılımı ile Amasra Kaymakamlığı'nda kruvaziyer turizminin geliştirilmesi projesi odak grup toplantısı düzenlendi. Safranbolu adına toplantıya katılan Belediye Başkanı Elif Köse, "Nitelikli turisti Safranbolu'ya kazandırmak adına oluşacak her ortamda taşın altına elimizi koymaktan çekinmeyeceğiz" dedi.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde kruvaziyer turizmini geliştirmek ve turizm sektöründe yerel farkındalığı artırmak amacıyla çalışmalar yürüten BAKKA ve sektör paydaşları, "Destinasyon Yönetimi, Kruvaziyer Turizmi ile Kruvaziyer Hatları ve Uluslararası Kruvaziyer Etkinlikleri" başlıklı toplantı düzenledi.

Toplantıya, Bartın Vali Yardımcısı Zeynep Topcu, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu TSO Başkanı Ali Sami Acar, Karabük Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuray Türker, SAFTİD Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, BAKKA Birim Başkanı Mehmet Çetinkaya, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner, Bartın, Karabük ve Zonguldak'tan kurum yöneticilerinin arasınd ayer aldığı yaklaşık 50 kişi katılım sağladı.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin eşsiz sahilleri, doğal güzellikleri ve tarihi yerlerine giderek artan ilgiyi, turizm alanında ileri seviyeye taşımak için gerçekleştirilen toplantıda, başta Amasra olmak üzere kruvaziyer turizminin canlandırılması amaçlandı.

BAŞKAN KÖSE: "NİTELİKLİ TURİSTİ SAFRANBOLU'DA GÖRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Toplantıda nitelikli turisti Safranbolu'ya kazandırmak adına oluşacak her ortamda taşın altına elini koymaktan çekinmeyeceklerini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, şunları söyledi:

"Amasra limanına gelen kruvaziyer gemileri ile yüzlerce Rus turisti Dünya Miras Kenti Safranbolu'muzda ağırladık. İlçemizde ve tüm turizm kentlerinde nitelikli turistin kazandırılması gerektiğine inanıyorum. Amacımız günübirlik turist yerine konaklayabilen nitelikli turistleri Safranbolu'da misafir etmek. Bunun adına işletmelerimize mor bayrak sertifikaları veriyoruz, halkımızın kendi şehrine yabancı kalmaması için kendi kentimde bir gün turistim projesini başlattık, turistler için Safranbolu'yu tanıtan İngilizce broşürler bastırdık ki Amasra Limanına Astoria Grande kruvaziyer gemisi ile gelen Rus turistler için de Rusça broşürler oluşturduk. Nitelikli turistleri Safranbolu'da görmek için çalışmalarımız devam edecek."