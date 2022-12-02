Batı cephesi komutanı kimdir? Kurtuluş savaşı kahramanları kimlerdir?

Kurtuluş Savaşı, 3 tane temel cepheden oluşmaktadır. Bu cepheler Doğu Cephesi, Güney Cephesi ve Batı Cephesidir. Batı cephesi, Yunanlılara karşı savaşılmış olan bir cephe olup, buradaki savaş ilk olarak 1919 senesinde başlamıştır. Peki, Batı cephesi komutanı kimdir? Batı cephesinde kimler ile savaştık? Batı Cephesi hangi anlaşma ile kapandı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Önce Kuva-yı Milliye vasıtasıyla ardından da düzenli ordu ile yürütülen Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi komutanı kimdir? Kurtuluş Savaşı Batı Cephesi'nde kimlere karşı zafer kazanılmıştır? Hangi anlaşma ile Batı Cephesi kapatılmıştır? Albay İsmet İnönü kimdir? Kurtuluş savaşı kahramanları kimlerdir? Detaylar haberimizde...

BATI CEPESİNDE KİMLER İLE SAVAŞILMIŞTIR?

Batı cephesi ise 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi ile başlamıştır. Batı cephesinde de Yunanlılara karşı Kuva-i Milliye birlikleri ve düzenli ordu el ele çalışarak büyük bir zafer elde etmiştir. Yani Batı Cephesinde, Yunanlılara karşı savaşılmıştır.

BATI CEPHESİ HANGİ ANTLAŞMA İLE KAPANDI?

Batı Cephesinde elde edilen zaferin ardından birçok antlaşma imzalanmıştır. Lakin bu cepheyi kapatan antlaşma Mudanya Ateşkes Antlaşması olmuştur. 11 Ekim 1922 tarihinde bu antlaşma imzalanmış ve Batı Cephesi kapanmıştır.

BATI CEPESİ KOMUTANI KİMDİR?

Batı Anadolu'nun Yunan işgal güçleri tarafından işgal edilmesi sonrası, 25 Haziran 1920 tarihinde kurulan Batı Cephesi'nin ilk komutanı Ali Fuat (Cebesoy) Paşa'dır. 1920'nin Ekim ayında Yunanlar ile gerçekleşen Gediz Muharebesi'nin ardından Ali Fuat Paşa, Moskova Büyükelçiliği'ne atanmış ve Batı Cephesi Komutanlığı'na 9 Kasım 1920 tarihinde İsmet (İnönü) Paşa getirilmiştir.

ALBAY İSMET İNÖNÜ KİMDİR?

Tam adı Mustafa İsmet İnönü'dür. 24 Eylül 1884'te İzmir'de doğmuş, 25 Aralık 1973'te Ankara)'da vefat etmiştir. Osmanlı döneminde albay, Cumhuriyet döneminde orgeneral ve eski Genelkurmay Başkanı olan, cumhuriyetin ilanından sonraki Türkiye'nin ilk başbakanı, ikinci cumhurbaşkanı, İstiklal Madalyası sahibi asker ve siyasetçi. Cumhurbaşkanlık görevini Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından 1 gün sonra 11 Kasım 1938'den 22 Mayıs 1950 tarihine kadar sürdürmüştür.

CHP Kurultayı tarafından kendisine "Millî Şef" unvanı verilmiştir. İnönü, Kurtuluş Savaşı'na katılmış ve Lozan Antlaşması'nı imzalamış, birçok defa başbakanlık görevini üstlenmiştir. 1925-1937 yılları arasında 12 yıllık kesintisiz başbakanlık süresi olmakla birlikte, toplam 17 yıl 11 ay ile Türkiye'de cumhuriyet tarihinin en uzun süreli başbakanlık yapmış kişisidir.

KURTULUŞ SAVAŞI BATI CEPHESİ KAHRAMANLARI KİMLERDİR?