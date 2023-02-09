Batı Anadolu fay hattı üzerindeki şehirler hangileri? Batı Anadolu fay hattı üzerinde hangi iller var, isimleri ne?
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Gerçek bir afet yaşıyoruz. Türkiye 3 metre kaymış durumda" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar hangi fay hattında hangi iller bulunuyor merak etti. Peki, Batı Anadolu fay hattı üzerindeki şehirler hangileri? Batı Anadolu fay hattı üzerinde hangi iller var, isimleri ne? İşte detaylar...
Fay hattı üzerindeki şehirler listesi merak ediliyor. Merak edilen fay hatlarından birisi de Batı Anadolu fay hattı oldu. Peki, Batı Anadolu fay hattı üzerindeki şehirler hangileri? Batı Anadolu fay hattı üzerinde hangi iller var, isimleri ne? Ayrıntılar haberimizde...
BATI ANADOLU FAY HATTI NEREDE?
Batı Anadolu Fay Hattı (BAF), Anadolu'nun batısında doğu-batı uzanışlı, kuzeyden-güneye doğru sıralanan pek çok faydan oluşan deprem alanıdır.
Türkiye'deki depremlerin iki ana nedeni vardır. Birincisi, Atlas Okyanusu'nun ortalarındaki okyanus ortası sırtının genişlemesidir. Bu genişleme Afrika levhasını kuzeydoğu yönünde hareket ettirmektedir. Afrika, Akdeniz altında Anadolu Levhası ile çarpışmakta ve altına dalmaktadır. Anadolu depremselliğinin ikinci ana nedeni Kızıldeniz ortasındaki okyanus tabanı yayılmasıdır. Bu hareket Arap Levhasını kuzey yönünde hareket ettirmekte, Doğu Anadolu Fayında yoğun depremselliğe neden olmaktadır. Afrika Levhasının kuzey kenarındaki okyanusal kabuk bu sıkışmada Anadolu ve Ege'nin altına dalarak batmaktadır. Bu dalma sırasında Batı Anadolu'ya çekme kuvveti uygular. Arap Levhasının baskısıyla Kuzey Anadolu Fayı boyunca batıya doğru itilen Anadolu Levhası batıda sıkışmaya sebep olur. Batı Anadolu'da GGB-KKD yönünde yılda 15 mm/yıl genişleme oluşur. Bu olay depremlere ve grabenlerin oluşumuna neden olur.
Batı Anadolu Fayları
Batı Anadolu Fay Hattında şu faylar bulunur:
- 1.Fethiye-Burdur Fayı
- 2.Gökova Grabeni
- 3.Knidos (Cumalı, Yakköy) Fayı
- 4.Büyük Menderes Grabeni
- 5.Yavansu Fayı
- 6.Küçük Menderes Fayı
- 7.Gediz Grabeni
- 8.Simav Grabeni
- 9.Eskişehir Fayı
BAF üzerinde oluşan önemli depremler
- 1653 1653 Doğu İzmir depremi : 7.5
- 1688 1688 İzmir depremi : 7.0
- 1914 1914 Afyon-Bolvadin depremi : 7.0
- 1914 Burdur Depremi : 6.9
- 1928 İzmir Depremi : 6.5
- 1939 Dikili, İzmir Depremi : 6.6
- 1953 Söke, Aydın Depremi : 6.8
- 1957 Fethiye, Muğla Depremi : 7.1
- 1969 Alaşehir, Manisa depremi : 6.5
- 1970 Gediz depremi : 7.2
- 1995 Dinar, Afyon depremi : 6.1
- 2002 Sultandağı, Afyon Depremi : 6.5
- 2011 Simav, Kütahya Depremi : 6.8
- 2014 2014 Ege Denizi depremi : 6.9
- 2020 2020 Ege Denizi Depremi : 6.9
- 2022 2022 Buca depremi : 4.9