BATE Borisov nerenin takımı? Bu akşam temsilcimiz Konyaspor ile BATE Borisov UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Peki, BATE Borisov nerenin takımı? BATE Borisov hangi ülkenin takımı? İşte detaylar...

BATE BORİSOV NERENİN TAKIMI?

FK BATE Borisov, Vışeyşaya Liha'da mücadele eden ve bu ligi son yıllarda domine eden futbol kulübüdür. Borisov kentinin takımıdır; 1973'te kurulmuştur. Maçlarını 2014'te açılan Borisov Arena'da oynamaktadır. Belarus temsilcisidir.

BATE BORİSOV - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

BATE Borisov - Konyaspor UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı A Spor'dan yayınlanacak.

BATE BORİSOV - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

BATE Borisov - Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, 21-07-2022 Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak.

BATE BORİSOV - KONYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

BATE Borisov - Konyaspor maçı Barysaw'da, Borisov Stadyumu'nda oynanacak.