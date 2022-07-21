BATE Borisov - Konyaspor maçı ne zaman hangi kanalda? BATE Borisov - Konyaspor maçı şifresiz mi? BATE Borisov - Konyaspor maçı hakemi kim?

Bu hafta heyecanla beklenen müsabakada BATE Borisov - Konyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi BATE Borisov - Konyaspor maçı şifresiz mi? BATE Borisov - Konyaspor maçı hakemi kim? BATE Borisov - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

BATE BORİSOV - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

BATE Borisov - Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, 21-07-2022 Perşembe günü saat 19.00'da oynanacak.

BATE BORİSOV - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

BATE Borisov - Konyaspor UEFA Avrupa Konferans Ligi maçının Fenerbahçe Youtube kanalından yayınlanacak.