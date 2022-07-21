Bate Borisov - Konyaspor maçında ilk yarı oynanıyor. Maç tüm hızıyla devam ediyor. İzleyiciler, Bate Borisov - Konyaspor maçı kaç kaç, maçın gollerini kim attı? 21 Temmuz Perşembe Bate Borisov - Konyaspor maçı başladı mı? merak ediyor. Ayrıntılar sizlerle...

BATE BORİSOV - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bate Borisov - Konyaspor UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme maçı 21 Temmuz Perşembe saat 22:00'da başlayacak.

BATE BORİSOV - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bate Borisov - Konyaspor maçını A Spor'dan canlı şekilde izleyebilirsiniz.

BATE BORİSOV - KONYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BAŞLADI MI?

Maç 22:00'da başlayacak. Maç henüz başlamadı.

Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta gol olduğunda detayları paylaşacağız.

BATE BORİSOV - KONYASPOR MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç henüz başlamadı. Başladığında detayları yazacağız.

Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor. Maçta gol olduğunda detayları paylaşacağız.

BATE BORİSOV - KONYASPOR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maçı A Spor'dan canlı şekilde izleyebilirsiniz.

BATE BORİSOV - KONYASPOR CANLI İZLE!