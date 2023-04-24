Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecektir. Batarya fabrikası nereye kuruluyor ve TOGG batarya nerede üretiliyor merak ediliyor. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için batarya fabrikası kuruluyor. Peki, Batarya fabrikası nereye kuruluyor? TOGG batarya nerede üretiliyor?

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Togg ve Farasis ortaklığındaki Siro, proje bazlı devlet desteğinden de yararlanarak kurulacak fabrikada batarya hücresi ve modül üretimi yapacak. Batarya fabrikası nereye kuruluyor ve TOGG batarya nerede üretiliyor soruları gündeme geliyor. TOGG'dan sonra otomotiv sektöründe bir adım daha atıldı. Batarya fabrikasının temeli bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile atılıyor. Batarya fabrikası nereye kuruluyor? TOGG batarya nerede üretiliyor? Detaylar haberimizdedir…

BATARYA FABRİKASI NEREYE KURULUYOR?

Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Bursa'nın Gemlik ilçesinde atılacak. 607 bin metrekarelik alanda kurulacak olan Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

TOGG BATARYA NEREDE ÜRETİLİYOR?

Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg ile Çinli enerji firması Farasis ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojilerinin Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü için saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla inşaat başlangıç töreni düzenlenecek.

Açıklamaya göre, Türkiye global anlamda otomotiv sektöründeki değişim ve dönüşümü yakalayacak önemli adımlar atıyor. Togg'un T10X modelinin seri üretim bandından indirilerek caddelerde boy göstermesinin ardından kritik bir adım da elektrikli araçların en önemli komponentlerinden olan batarya konusunda atılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un Gemlik'teki üretim üssünde seri üretimine geçilmesinin ardından Bursa'ya yatırımların sürdüğünü, Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerinin burada atılacağını bildirdi.

Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak batarya fabrikasının, Türkiye ve Bursa'ya istihdam anlamında da önemli bir getiri sağlayacağını belirten Varank, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanı'mız pazartesi günü Bursa'yı ve Gemlik'i ziyaret edecek. Türkiye'nin çok önemli bir yatırımının daha temelini atacağız. 'Türkiye Yüzyılı'nın başka bir nişanesinin temelini atacağız. Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerini atacağız. Bu teknoloji, Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. İstihdam anlamında da Bursa'ya ve Türkiye'ye önemli bir getirisi olacak."

Varank, katma değerli üretimin, katma değerli kalkınmanın anahtarının, bu tip yatırımlar olduğuna işaret ederek, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu yatırımlara devam edeceğiz. Bursa gibi önemli bir sanayi şehri, bu yatırımlardan da nasibini fazlasıyla alacak. Burada yaptığımız yatırımlar sadece bu şehri değil tüm Türkiye'yi kalkındıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Togg'un Gemlik'teki üretim üssünün yanında 607 bin metrekarelik alanda kurulacak olan Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Hücre, modül ve paket üretimlerinin yapılacağı kampüste son nesil, yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya hücreleri üretilecek.

ÇEVRE ÜLKELERE DE SABİT ENERJİ DEPOLAMA HİZMETLERİ VERECEK

Türkiye, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü ile bu alanda Avrupa ve Orta Doğu'nun önemli bir entegre enerji depolama merkezi haline gelecek. Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak. 2031 yılı itibarıyla üretim kapasitesi yıllık 20 GWs'e ulaşacak olan Siro, geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyetine sahip olacak. Siro, Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelere de endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, yenilenebilir enerji için sabit enerji depolama hizmetleri verecek.