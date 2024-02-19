Batan gemi mürettebatı bulundu mu? Batan gemide son durum ne, mürettebat yaşıyor mu?

Marmara Denizi'ndeki İmralı Adası'nın açıklarında seyir halindeyken batan, "Batuhan A" isimli geminin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmaları 4'üncü gününde de sürüyor. Önceki dün gemideki aşçı Zeynep Kılınç'ın cesedinin kaptan köşkünde bulunması, Kılınç'ın geminin dümeninde olma ihtimalini gündeme getirdi. Peki, Batan gemi mürettebatı bulundu mu? Batan gemide son durum ne, mürettebat yaşıyor mu?

BATAN GEMİ MÜRETTEBATI BULUNDU MU?

Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan "BATUHAN A" isimli kargo gemisiyle ilgili dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Önceki gün Deniz Kuvvetleri personelinin dalış yaptığı gemide, kaptan köşkünde cesedi bulunan aşçı Zeynep Kılınç'ın geminin dümeninde olduğu değerlendiriliyor. Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu görüntüleme cihazlarıyla belirlenen gemideki 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları, 4. gününde 852 personelle sürüyor.