- Bataklığa saplanan cipi Togg kurtardı

Bataklığa saplanan cipi Togg halatla çekerek kurtardı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bataklığa saplanan cipin yardımına yerli otomobil Togg sürücüsü koştu. Togg'un cipi halat yardımıyla bataklıktan çıkarma anı ise kameraya yansıdı.

İstanbul Arnavutköy'e 8 Temmuz Cumartesi misafirliğe giden bir kişi aracını yol kenarına park etti. Bir süre sonra aracının yanına gelen sürücü cipini bataklık yüzeye bıraktığını fark etti. Tüm çabalarına rağmen aracını kurtaramadı. Araç sahibi çevrede ki vatandaşlardan yardım istedi ancak tüm müdahalelere rağmen cip bataklık yüzeyden kurtarılamadı. Olayın olduğu mevkiinden geçen bir yerli otomobil Togg aracı, bataklığa saplanan cip'in yardımına koştu. Togg sürücüsünün halat yardımı ile BMW cipi bataklık alandan kurtardı. Kurtarılma anları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.