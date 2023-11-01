Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğretim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay, ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay süre ile verilir. Peki, Başvurular bitti! VGM bursu ne zaman açıklanacak 2023-2024? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar…

"Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları nereden öğrenilir?" Merak ediliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir. KYK bursu alanlar VGM bursundan faydalanamaz fakat ikisine de başvuru yapabilir. Peki, Başvurular bitti! VGM bursu ne zaman açıklanacak 2023-2024? İşte detaylar…

VGM BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023-2024?

2023 - 2024 eğitim yılı için Vakıflar Genel Müdürlüğü öğrencilere Yükseköğrenim Bursu sağlıyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim yılında 8 ay süreyle 1.250,00 TL burs verilecek. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur.

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı Burs başvuru tarihleri: 1 Ekim 2023 - 15 Ekim 2023

Yükseköğrenim Bursu tarihi: 20 Ekim 2023 - 31 Ekim 2023

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu tarihi: 20 Ekim 2023 - 31 Ekim 2023

Başvurular bitti. Bitiş tarihinden sonra VGM bursu sonuçlarına ulaşılabilecektir. Sonuçlar Vakıflar Genel Müdürlüğü sayfasından yayınlanacaktır.

BURS ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERE BURSLARI NE ZAMAN ÖDENİR?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede ödenir. İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır.