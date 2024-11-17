Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Başrolünde Brad Pitt'in olduğu "Truva" adlı filmde, ana vatanı Amerika kıtası olduğu için milattan önceki yıllarda Anadolu'da olması imkânsız olan hangi hayvandan birkaç tane görülür? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Başrolünde Brad Pitt'in olduğu "Truva" adlı filmde, ana vatanı Amerika kıtası olduğu için milattan önceki yıllarda Anadolu'da olması imkânsız olan hangi hayvandan birkaç tane görülür?

BAŞROLÜNDE BRAD PİTT'İN OLDUĞU "TRUVA" ADLI FİLMDE, ANA VATANI AMERİKA KITASI OLDUĞU İÇİN MİLATTAN ÖNCEKİ YILLARDA ANADOLU'DA OLMASI İMKÂNSIZ OLAN HANGİ HAYVANDAN BİRKAÇ TANE GÖRÜLÜR?

A: Hindi

B: Kunduz

C: Jaguar

D: Lama

Cevap:D