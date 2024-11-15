Başrollerinde kadir inanır ve Türkan Şoray'ın yer aldığı hangi adda bir yeşilçam filmi yoktur?

Başrollerinde kadir inanır ve Türkan Şoray'ın yer aldığı hangi adda bir yeşilçam filmi yoktur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

BAŞROLLERİNDE KADİR İNANIR VE TÜRKAN ŞORAY'IN YER ALDIĞI HANGİ ADDA BİR YEŞİLÇAM FİLMİ YOKTUR?

A: Dilâ Hanım

B: Bodrum Hâkimi

C: Selvi Boylum Al Yazmalım

D: Zulüm

Cevap: