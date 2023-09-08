Basriko Ajans kurucusu Basri Tokgöz 'En Ünlü Fenomenlerle Çalışıyoruz'

Türkiye'nin önde gelen dijital ajanslarından biri olan Basriko Ajans, kurucusu Basri Tokgöz önderliğinde büyük bir başarı hikayesine imza atmaya devam ediyor. Ajans, dijital dünyanın hızla geliştiği bu dönemde, Türkiye'nin en iyi ajansları arasında sayılırken, aynı zamanda uluslararası alanda da büyük ödüller kazanarak adını duyuruyor.

Ajansın kurucusu Basri Tokgöz, yaptığı açıklamalarda ajanslarının sadece iş yapmakla kalmayıp aynı zamanda birçok kişiye iş imkânı sağladığını vurguluyor. Dijital ve sosyal medya çağında bu ajans, birçok kişiyi sosyal medya dünyasına kazandırarak onları fenomen birer yayıncı haline getiriyor. Tokgöz, "Yüzlerce kişiyi sosyal medya ile tanıştırarak onlara kazanç kapıları aralıyoruz. Birçok insan sosyal medyadan veya yayıncılık dünyasından para kazanmanın zor olduğunu düşünüyor, ancak biz bunun aslında kolay olduğunu ve yeterli destekle mümkün olduğunu gösteriyoruz" diyor.

Basri Tokgöz'ün açıklamalarına göre, Basriko Ajans, Türkiye'nin en ünlü isimleriyle çalışıyor ve onlarla iş birlikleri yaparak yeni yeteneklere ulaşıyor. Ajansın son tanıtımını ünlü sanatçı Serdar Ortaç ile gerçekleştirdiğini belirten Tokgöz, bu tür iş birliklerinin ajanslarının vizyonunu yansıttığını ifade ediyor.

Tokgöz, gelecekte uluslararası düzeyde tanınmış ünlülerle çalışma planları olduğunu da açıklıyor. Basriko Ajans, dijital dünyanın hızla büyüdüğü bir dönemde, yeni yetenekleri keşfetmeye ve onları desteklemeye devam ediyor.

Genç iş insanı Tokgöz'ün önderliğindeki bu başarı hikayesi, dijital ve sosyal medya çağında birçok kişiye yeni fırsatlar sunuyor ve onları başarılı yayıncılara dönüştürüyor. Ajansın gelecekteki uluslararası iş birlikleri, dijital dünyada daha fazla yükselen yıldızın doğmasına katkı sağlayacak gibi görünüyor.