Basri Tokgöz: "Yatırım arıyorsanız, gözünüzü ticarete çevirin"

Faiz ve dövizle beklemek yerine, ticari hareketlilikten kazanç sağlanabileceğini söyleyen genç girişimci Basri Tokgöz, girişimciliğin önemine vurgu yaptı.

Paranın beklediği yerde değil, aktığı yerde değeri artar

Günümüzde birçok birey, ekonomik belirsizliklerle başa çıkmak için döviz, altın ve faiz gibi geleneksel araçlara yöneliyor. Ancak Basriko Şirketler Grubu Kurucusu Basri Tokgöz, bu tercihin aslında beklenen getirileri sunmadığını ve yatırımın gerçek karşılığının üretimle ortaya çıktığını belirtiyor. Tokgöz'e göre, "Sermayeyi bir kenarda tutmak, zamanla onu yavaş yavaş tüketmek anlamına gelir. Oysa aynı kaynaklar ticarete yöneldiğinde, hem bireysel kazanç hem toplumsal katkı sağlanır."

Basri Tokgöz, yatırım alışkanlıklarında kalıcı değişiklikler gerektiğini savunuyor. Ona göre, parasal değer ancak bir ürün ya da hizmet üretildiğinde gerçek anlamda artar. "Faiz ya da döviz sizi ayakta tutmaz, sadece zaman kazandırır. Gerçek büyüme, riski doğru hesaplanmış ticaretle mümkündür," diyen Tokgöz, girişimciliği sadece kazanç kapısı olarak değil, ekonomik dinamizmin temel unsuru olarak görüyor.

"Kazananlar, duranlar değil, adım atanlar"

Son yıllarda birçok bireyin ticarete mesafeli yaklaşmasının nedenleri arasında belirsizlik ve bilgi eksikliği yer alıyor. Ancak Basri Tokgöz, ticari hayata adım atmak isteyenlerin bu süreci yalnız yürütmek zorunda olmadığını vurguluyor. "Önemli olan doğru rehberlikle yola çıkmak," diyen Tokgöz, özellikle Basriko Şirketler Grubu çatısı altında girişimcilere destek sağladıklarını, iş modeli geliştirme ve stratejik planlama konularında danışmanlık verdiklerini aktarıyor.

Tokgöz'e göre, ticaret yalnızca mal ve hizmet alım satımı değil, aynı zamanda bir yapı inşa etme sürecidir. "Bir dükkân açmak, bir e-ticaret girişimi başlatmak ya da bir hizmet ağı kurmak; hepsi yatırımın gerçek halidir. Çünkü siz üretirsiniz, karşılığında değer kazanırsınız."

Büyük servetlerin ardında cesaret var

Tarihsel örnekler üzerinden de açıklamalarda bulunan Basri Tokgöz, dünyanın en bilinen şirketlerinin neredeyse tamamının, birer girişim fikriyle ortaya çıktığını hatırlatıyor. "Bugün Tesla, Amazon ya da Apple gibi şirketlerin arkasında döviz yatırımı değil; cesaret, fikir ve planlama vardır. Türkiye'de de bu potansiyel var ama değerlendirilmesi gerekiyor."

Tokgöz, yatırımın her zaman yüksek miktarda sermaye gerektirmediğini, küçük adımlarla başlanabileceğini ifade ediyor. "Önemli olan nerede durduğunuz değil, ne tarafa doğru hareket ettiğinizdir. Küçük sermayelerle büyük işler kurulabilir, yeter ki doğru yoldan ilerlenebilsin."

Paranın En Değerli Olduğu Yer: Sıcak Ticaret

Basri Tokgöz, Türkiye'deki yatırımcıları uyaran bir vizyon çiziyor: "Paranızı bankalarda ya da kasalarda değil, hareketin olduğu yerde tutun. Sıcak ticaret, işletme yatırımı ya da girişimcilik; işte gerçek büyümenin yolu bu." Tokgöz'e göre, birikimlerini üretime, hizmete ve ticarete yönlendirenler sadece para kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda istihdam yaratıyor ve ekonomiye de katkıda bulunuyor.

Bilgiyle desteklenen yatırım daha güçlü olur

Basri Tokgöz, yatırım kararı alacak bireylerin finansal okuryazarlıklarını geliştirmelerinin önemine de dikkat çekiyor. Ona göre birikimi olan herkes, temel ekonomik dinamikleri öğrendiğinde daha güvenli kararlar alabiliyor. "Yatırım yaparken sadece kazancı değil, süreçteki sorumluluğu da bilmek gerekir. İşte bu yüzden bilinçli yatırımcılar daha uzun soluklu ve sağlam adımlar atıyor."

* Bu haberde yer alan görüşler, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz!