Türkiye'de etkisini gösteren Basra sıcaklıkları araştırılan konular arasında yer alıyor. Basra sıcakları ne zaman bitecek merak konusu oldu. Peki, Basra sıcakları nedir? Basra sıcakları ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

"Eyyam-ı bahur" ve "Afrika" sıcaklarının Türkiye'yi terk etmesiyle Basra sıcaklıkları etkisini göstermeye başladı. Son günlerde yaşanan sıcaklıklar mevsim sıcakları üzerinde seyrederken Basra sıcakları ne zaman bitecek merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Basra sıcakları bitiş tarihi araştırılmaktadır. Peki, Basra sıcakları nedir? Basra sıcakları ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizde...

BASRA SICAKLARI NEDİR?

Basra sıcakları, genellikle yaz aylarında Ortadoğu'dan Türkiye'ye gelen yüksek sıcaklık dalgalarıdır. Bu dönemde hava sıcaklıkları normalden daha yüksek seviyelere çıkar.

Pazar gününden itibaren başta Marmara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu'nun doğusunda mevsim normalinin çok üstünde seyreden "ekstrem" sıcaklıklar görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre; Kahramanmaraş, Adana, Şanlıurfa ve Batman'da hava sıcaklığının 45 dereceye çıkması bekleniyor.

BASRA SICAKLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Eyyam-ı Bahur'un Türkiye'yi terk etmesiyle Basra sıcakları etkisini göstermeye başladı. Basra sıcakları, Güneydoğu bölgesinden yurda giriş yapmıştır. Basra sıcakları 14 Ağustos'a kadar etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir.