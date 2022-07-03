Her sene Edirne'de düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında Edirne Belediyesi başpehlivanların alacağı ücretleri açıkladı. Peki, Başpehlivan kaç para alır? Kırkpınar başpehlivan ücretleri 2022! İşte detaylar…

BAŞPEHLİVAN KAÇ PARA ALIR?

1-2-3 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde verilecek ücretler Edirne Belediyesi'nce açıklandı. Geçen sene 60 bin TL olan başpehlivan ödülü bu sene 75 bin TL'ye çıkarıldı. Bunun yanı sıra başpehlivana altın madalya ve kupa da verilecek.

Edirne Belediyesi, bu yıl boylarında dereceye girecek pehlivanlara toplamda 442 bin 300 TL para ödülü dağıtacak.

BAŞPEHLİVAN ÜCRETLERİ 2022

Başpehlivan birincisi – 75 bin TL

Başpehlivan ikincisi – 48 bin TL

Başpehlivan üçüncüsü – 25 bin TL

YOLLUKLAR:

661. Kırkpınar Yağlı Güreşlerine iştirak edecek Başpehlivanlara 2 bin 100 TL, Başaltı Pehlivanlarına bin 700 TL, Büyük Orta Pehlivanlara bin 100 TL, Küçük Orta Büyük Boy, Küçük Orta Küçük Boy, Deste Büyük Boy, Deste Orta Boy, Deste Küçük Boy Pehlivanlara 650 TL, Ayak Boyu, Tozkoparan, Teşvik 2, Teşvik 1, Minik 2 ve Minik 1 Pehlivanlara 500 TL.

TUR ÜCRETLERİ:

Kırkpınar'da güreşen pehlivanlara boylarına göre, yükselecekleri her tur için Başpehlivanlara 140 TL, Başaltı Pehlivanlarına 100 TL, Büyük Orta Pehlivanlarına 80 TL, Küçük Orta Büyük Boy ve Küçük Orta Küçük Boy Pehlivanlarına 70 TL, Deste Büyük Boy, Deste Orta Boy, Deste Küçük Boy, Ayak Boyu, Tozkoparan, Teşvik 2, Teşvik 1, Minik 2 ve Minik 1 Pehlivanlarına 60 TL.