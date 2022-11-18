Başöğretmenlik sınav giriş belgesi ekranı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına katılacak olan adaylar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte Başöğretmenlik sınav giriş belgesi ekranı! Başöğretmenlik sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? Başöğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama!

19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için birçok kişi sınav giriş belgelerini beklemekteydi. Gerçekleştirilen duyuruların ardından birçok kişi Başöğretmenlik sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? Sorusunu araştırmaya başladı. Başöğretmenlik sınav giriş belgesi ekranı da araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Başöğretmenlik sınav giriş belgesi ekranı! Başöğretmenlik sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır? Başöğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama!

BAŞÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan konuya ilişkin duyuru şu şekilde;

19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı giriş belgeleri, "basvuru.meb.gov.tr" adresinde erişime açıldı.

Uzman ve başöğretmenlik için sınava katılacak öğretmenler, MEBBİS ve e-Devlet şifreleri ile sisteme girerek belgelerine erişebilecek.

Uzman ve başöğretmenlik sınavı giriş belgelerini almak isteyen adaylar, aşağıda yer alan kısımdan belgelerini alabilirler.

BAŞÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI