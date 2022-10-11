Başöğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama! Başöğretmenlik başvuru sonuçları nereden öğrenilir?

Başöğretmenlik başvuru sonuçları! Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavına başvuru sonuçları ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavından muaf olanların başvuru sonuçları açıklandı. Peki, Başöğretmenlik başvuru sonuçları nereden öğrenilir? İşte, Başöğretmenlik başvuru sonuçları sorgulama ekranı haberimizde...

BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI

Başöğretmenlik başvuru sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan "Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Unvanı İçin Sınava Başvuruda Bulunanlar İle Sınavdan Muaf Olanların Başvuru Sonuçları" ekranından veya E-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz.

BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekildedir:

Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden/uzman öğretmenlerden;

1-Eğitim programını tamamlayıp; MEBBİS'teki bilgilerinde hata olması nedeniyle başvuruda bulunamayanlar, ( Örneğin kademe ilerlemesinin durdurulması cezası özlük dosyasından silinmiş olmasına rağmen kişinin cezasının MEBBİS'te bulunması nedeniyle başvuru yapamayanlar)

2-Eğitim programını tamamlayıp; Uzman öğretmenlik/başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarına ilişkin başvurusu okul/ilçe/il tarafından reddedilmesi nedeniyle başvuru yapamayanlar,

3-Kadrosunun bulunduğu il dışında görevlendirilen ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına yaptıkları başvurularında MEBBİS'te görevlendirme kaydı olmaması nedeniyle sınav merkezinin kadrosunun bulunduğu il olarak belirlenenler,

4-Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına başvuruda bulunup engellilik durumu olan ancak MEBBİS'te engellilik durumu işlenmemiş olması nedeniyle sınav tedbir hizmeti talep edemeyenler,

11-17 Ekim 2022 tarihleri arasında gerekli belgelerle birlikte kadrolarının bulunduğu ildeki il değerlendirme komisyonlarına itiraz edebileceklerdir. Ancak başvuru süresi içerisinde şartları taşımalarına rağmen hiçbir şekilde başvuruda bulunmayanlar bu kapsamda değerlendirilmeyeceklerdir.

Lisansüstü mezunu olup Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavından muaf olduğu halde MEBBİS'te öğrenim durumlarının güncel olmaması nedeniyle sınava başvuranlar, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine mezuniyetlerini gösterir belgelerini 30 Ekim 2022 tarihine kadar ibraz etmeleri ve MEBBİS'teki ilgili modüle işlettirmeleri kaydıyla Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavından muaf olabileceklerdir.