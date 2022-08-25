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Başkonsolosu kimdir? Başkonsolos Antoinette Merrillees kimdir?

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Başkonsolosu kimdir? Başkonsolos Antoinette Merrillees kimdir?

Avustralya Başkonsolosu Antoinette Merrillees Masterchef programına konuk olmasının ardından araştırılmaya başlandı. İzleyicilerin dikkatini çeken Antoinette Merrillees hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Avustralya Başkonsolosu kimdir? Antoinette Merrillees kimdir?

Bu sene Masterchef programına konuk olan Avustralya Başkonsolosu Antoinette Merrillees, diğer konsoloslar ile beraber takımların yaptıkları menüyü tatmak için ilk kez programa konuk olmuştur. İzleyicilerin sempatisini kazanan Merrillees, en çok araştırılan konulardan birisi oldu. Peki, Avustralya Başkonsolosu kimdir? Başkonsolos Antoinette Merrillees kimdir?

AVUSTRALYA BAŞKONSOLOSU KİMDİR?

Avustralya Başkonsolosu Antoinette Merrillees, Türkiye'nin başkenti Ankara'da yaşıyor. Avustralyalı diplomat keman çalıyor. Türk Müziğini de çok seven Başkonsolos bağlamaya ilgi duyuyor.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Avustralya Gündem Haberler

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