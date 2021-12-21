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Baskın seçim nedir?

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Baskın seçim nedir?

Piyasalarda geniş yankı uyandıran dövize endeksli mevduat sistemi erken seçim tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, "Türkiye, martta baskın seçim görebilir" dedi. Peki Baskın seçim nedir?

Hükümetin yeni hamlesini değerlendiren MAK Danışmanlık Şirketi sahibi ve kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat erken seçim öngörüsünü daha ileri bir noktaya taşıyarak baskın seçim yapılacağını belirtti. Peki Baskın seçim nedir? sizler için derledik.

BASKIN SEÇİM NEDİR?

Baskın seçim, muhalefet yada seçime girecek diğer partilerin seçim hazırlığı yapmadan iktidar tarafından yapılan stratejik bir hamledir.

Baskın seçim, iktidar tarafından yapılan bir hamledir. Amaç yeni kurulan ya da halihazırda muhalefette bulunan siyasi partileri hazırlıksız yakalamaktır.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

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