Hükümetin yeni hamlesini değerlendiren MAK Danışmanlık Şirketi sahibi ve kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat erken seçim öngörüsünü daha ileri bir noktaya taşıyarak baskın seçim yapılacağını belirtti. Peki Baskın seçim nedir? sizler için derledik.

BASKIN SEÇİM NEDİR?

Baskın seçim, muhalefet yada seçime girecek diğer partilerin seçim hazırlığı yapmadan iktidar tarafından yapılan stratejik bir hamledir.

Baskın seçim, iktidar tarafından yapılan bir hamledir. Amaç yeni kurulan ya da halihazırda muhalefette bulunan siyasi partileri hazırlıksız yakalamaktır.

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