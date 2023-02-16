Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Elazığ'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Baskil ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Baskil nerede? Baskil ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Baskil ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Elazığ'da da birçok yerde deprem hissedildi. Elazığ'ın Baskil ilçesi merak edildi. Peki, Baskil nerede? Baskil ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Baskil ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

BASKİL NEREDE?

Baskil, Elazığ ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 12.100

BASKİL İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Elazığ'da yer alan Baskil ilçesinin nüfusu 12.100'dür.

BASKİL HANGİ İLE BAĞLI?

Baskil, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Elazığ iline bağlı bir ilçe ve ilçenin merkezi olan şehirdir. Elazığ ilinden karayolu ile Malatya ilinden ise düzenli aralıklarla feribot seferleri ile ulaşım sağlanmaktadır.