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Baskil nerede? Baskil ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Baskil ilçesi hangi ile bağlı?

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Baskil nerede? Baskil ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Baskil ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Elazığ'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Baskil ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Baskil nerede? Baskil ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Baskil ilçesi hangi ile bağlı?

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Elazığ'da da birçok yerde deprem hissedildi. Elazığ'ın Baskil ilçesi merak edildi. Peki, Baskil nerede? Baskil ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Baskil ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

Baskil, Elazığ ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 12.100

Elazığ'da yer alan Baskil ilçesinin nüfusu 12.100'dür.

Baskil, Doğu Anadolu Bölgesi'nde Elazığ iline bağlı bir ilçe ve ilçenin merkezi olan şehirdir. Elazığ ilinden karayolu ile Malatya ilinden ise düzenli aralıklarla feribot seferleri ile ulaşım sağlanmaktadır.

Baskil nerede? Baskil ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Baskil ilçesi hangi ile bağlı?

Baskil nerede? Baskil ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Baskil ilçesi hangi ile bağlı?

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Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Elazığ Baskil Gündem Yaşam Haberler

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