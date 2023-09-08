2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda Almanya ve Kanada, Filipinler'in başkenti Manila'da oynanan çeyrek final mücadelelerinde yarı finale yükseldi. Maçları kaçırmak istemeyen kişiler Basketbol dünya kupası hangi kanalda? Araştırmasını yapıyor. Peki, Basketbol dünya kupası hangi kanalda? 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak?

Basketbol dünya kupası hangi kanalda? Sorusu, 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası karşılaşmalarını kaçırmak istemeyen sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinde araştırılıyor. 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda Almanya ve Kanada, yarı finale yükseldi. 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası heyecanı son hız devam ediyor. Peki, Basketbol dünya kupası hangi kanalda? 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak?

BASKETBOL DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?

2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası, S Sport Plus'ta yayınlanacak. 25 Ağustos ile 10 Eylül tarihleri arasındaki karşılaşmalar, S Sport Plus kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve böylece basketbol dünya kupasını izlemek isteyenler karşılaşmaları canlı izleyebilecek. 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupasının S Sport ve S Sport 2'den de yayınlanması öngörülmekte.