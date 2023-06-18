Başkentte Park Halindeki Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde park halindeki bir otomobil, aniden dumanlar yükselmeye başladıktan sonra alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı ancak araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Başkentte park halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Yenimahalle ilçesine bağlı Serhat Mahallesi'nde gerçekleşti. Saat 19.00 sıralarında, park halinde duran otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Yoğun dumanın ardından araç alev alev yanmaya başladı. O esnada çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi. - ANKARA