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Başkentte park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Ankara'nın Sincan ilçesinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek otomobili sardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.