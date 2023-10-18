Başkentte park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
- Güncelleme:
Otomobil Haberleri
Ankara'nın Sincan ilçesinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek otomobili sardı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'da park halindeki otomobilde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Buhara Caddesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek otomobili sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobilde büyük çaplı hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil