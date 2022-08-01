Başkent Üniversitesi ücretleri merak ediliyor. Özel üniversite tercihlerinde üniversite adayları için önemli kriterlerden birisi de adayın tercih yapacağı bölümün ücretleridir. Bir vakıf üniversitesi olan Başkent Üniversitesi ücretleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte, Başkent Üniversitesi ücretleri...

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÜCRETLERİ

Başkent Üniversitesi ücretleri şu şekildedir:

Tıp Fakültesi*: 140.000 TL

Diş Hekimliği Fakültesi*: 140.000 TL

Eczacılık Fakültesi*: 120.000 TL

Mühendislik Fakültesi*: 99.000 TL

Hukuk Fakültesi*: 99.000 TL

Mimarlık Bölümü*: 99.000 TL

Eğitim Fakültesi*: 92.000 TL

Fen Edebiyat Fakültesi*: 92.000 TL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi*: 92.000 TL

İletişim Fakültesi*: 92.000 TL

Sağlık Bilimleri Fakültesi*: 92.000 TL

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi*: 92.000 TL

Ticari Bilimler Fakültesi*: 82.000 TL

Devlet Konservatuvarı*: 84.000 TL

İngilizce Hazırlık Programı: 76.000 TL

Önlisans Programları: 48.000 TL

*2022 -2023 Eğitim - Öğretim Ücretleri 08 Temmuz 2022 Tarihli Mütevelli Heyet Kararı ile belirlenmiştir.

* Bu bölümlerde Hazırlık okuyacak olan öğrencilerden yukarıdaki ücretlerin ilk taksiti alınır. Hazırlık sınıfından oluşan ücret farkı bahar dönemine mahsup edilir.

Öğretim ücretinin ilk taksiti kesin kayıt sırasında; ikinci taksiti ikinci yarıyıl başında ödenecektir.

Öğretim ücretindeki yıllık artışlar, bir önceki yıla göre tüketici fiyatlarındaki artış (TÜFE) oranında olacaktır.

Ücretlere %8 KDV dahildir.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Vizyon: Başkent Üniversitesinin vizyonu uluslararası bir marka olarak ileri sağlık uygulamalarının her alanında bilimsel üretime dayalı üst düzeyde öğretim yapan ve bunu çağdaş medeniyet çizgisinin üzerinde yer alma yolunda toplumsal katma değere dönüştürerek sunan bir yuva olmaktır.

Misyon: Bilimin nesnelliğini benimseyen, ulusal bilince sahip, araştırıcı, sorgulayıcı, üretken, akla ve bilime saygılı, çözümleyici ve bütünleştirici düşünce yapısına sahip, insan ve çevre haklarına duyarlı, evrensel hukuka saygılı, yaratıcı ve yenilikçi, ayrıca Atatürk İlkelerine bağlı bireyler yetiştirmek; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve bilimi yayma etkinlikleri aracılığıyla Türk toplumunun teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine, insan sağlığının iyileştirilmesine, insan ve çevresel haklarının geliştirilmesi ve korunmasına, topluma hizmetin yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.