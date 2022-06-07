Başkent'te sağanak yağmur sonrası sokaklar dereye döndü - Haberler

Başkent'te sağanak yağmur sonrası sokaklar dereye döndü Başkent'te aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Başkent'te aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer oluşan su birikintileri yüzünden araçlar hareket etmekte zorlanırken, bazı dükkan ve işyerlerini su bastı. Başkent Ankara'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde mazgalların tıkanması sebebiyle oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar hareket etmekte zorlanırken, yer yer işyerlerini de su bastı. Bazı vatandaşlar canlarını araçların üstüne çıkarak kurtardı. (Oğuzhan Halil Özbek - Mithat Tibre - Gökşen Efe /İHA) İhlas Haber Ajansı / Genel 3. Sayfa Genel Güncel Haberler

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