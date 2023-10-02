Başkent'te otomobil yangını: Araç alev topuna döndü

- Otomobil alev topuna döndü

ANKARA - Başkent'te bir otomobil çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ankara-İstanbul yolu Çiftlik kavşağında bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabah trafiğinde sürücülerin korkulu anlar yaşamasına neden olan yangın sonucu otomobil adeta alev topuna döndü. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken otomobil kullanılmaz hale geldi.