ÇANAKKALE (İHA) - Başkan Vidinlioğlu'ndan Kastamonu halkına Çanakkale gezisi sözü

Ilgaz Dağı Milli Parkı, bu sefer gazileri ve şehit ailelerini ağırladı

Gaziler ve şehit aileleri, Ilgaz Dağında gönüllerince eğlendi

KASTAMONU - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde gaziler ve şehit aileleri, Ilgaz Dağı'nda kayak yaparak telesiyeje bindi. Ayrıca jandarmanın kar motoruna da binen gaziler ve şehit aileleri, gönüllerince eğlenirken Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, gazileri, şehit aileleri başta olmak üzere öğrencileri ve Kastamonu halkını Çanakkale'ye götürme sözü verdi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında gaziler ve şehit aileleri, Ilgaz Dağı Milli Parkında Kastamonu Valiliğinin misafiri oldu. Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezinde yemekte bir araya gelen gaziler ve şehit aileleri, ardından telesiyeje bindi. Bazı aileler kızakla kaymanın keyfini yaşarken bazı ailelerde jandarmanın kar motoruna binerek gezinti yaptı. Gönüllerince eğlenen gaziler ve şehit aileleri, mutlu bir gün geçirdiklerini belirterek, organizasyon için teşekkür ettiler.

"Sizlerin yüzünün gülmesi bizlerin yüzünün gülmesidir"

Kastamonu Valisi Avni Çakır, "Tüm yurdumuzda olduğu gibi Kastamonu'da da şehitlerimize ve gazilerimize yakışır şekilde biz de bir takım etkinlikleri yaparak kendilerine olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmeye çalıştık. Baş tacısınız. Sizler Şerife Bacıların torunlarısınız, sizler Osmanlıyı 500 sene Osmanlıya sancak merkezi yapmış bir neslin torunlarısınız. Yine sizler Çanakkale'de bundan 107 sene öncesinde olduğu gibi yurdun dört bir noktasında vatanın birliği bütünlüğü noktasında en çok şehit veren bir neslin torunlarısınız. Siz Kastamonu'sunuz. Dolayısıyla sizler bu noktada en ön safta her daim koşturmuş insanlarsınız. Geçmişinizle ne kadar gurur duysanız azdır. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Ben de bu ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Hepiniz bizlerin baş tacısınız. Bizlere emanetsiniz. Sizlerin yüzünü güldürmek, gazilerimize şehitlerimize karşı dik duruşumuzu sağlıyor. Sizlerin yüzünüzün gülmesi bizlerin yüzlerinin gülmesi ve geride bıraktığımız şehitlerimizin ebediyete intikal eden gazilerimizin rahat uyumalarını sağlayacaktır" dedi.

Gaziler ve şehit aileleriyle öğrencilere ve Kastamonu halkına Çanakkale'yi gezdireceğiz

Gaziler ve şehit aileleriyle öğrencilere ve Kastamonu halkına Çanakkale'yi gezdirme sözü veren Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, "Beni en çok heyecanlandıran kelimeleri birbiri ardına dizemediğim topluluk, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin olduğu topluluktur. Boğazım düğümleniyor, kelimeler bir türlü peşi sıra gelmiyor. Çünkü yaşananlar az buz şeyler değil. Birçoğumuzun canından can gitti. Ama özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız da varlar. Anadolu coğrafyasının nasıl vatan olduğunun mutlaka genç nesillere aktarılması lazım. Hep söylüyoruz, Şerife Bacı'yı Halime Çavuşu, Rahime Kaptanı dile getiriyoruz. Ancak bunları genç nesillere mutlaka hissettirmemiz lazım. Etrafımızda o kadar çok izi çekemeyen hasmımız var ki... Siz isteseniz de istemeseniz de, kabul etseniz de etmeseniz de Edirne'den öteye gittiğiniz zaman sizin bir kimliğiniz var Türk kimliğiniz ve Müslüman kimliğimiz. Herkesin inancı kendine diyebilirsiniz, herkesin milliyeti kendine diyebilirsiniz ama siz ne yaparsanız yapın görünen yüzünüz Türk ve Müslüman olduğunuzdur. Dolayısıyla bu kimliği mutlaka hepimizin sahiplenmesi lazım. O kahraman ecdada şehitlerimize ve gazilerimize layık olmamız lazım. Çanakkale bir neslin tamamıyla kendini feda ettiği Anadolu'yu vatan yapmak için cephede can verdiği çok önemli kilometre taşlarından bir tanesi. Belki de Türk tarihinde en önemli savaşlardan biridir. Çanakkale savaşı. Çünkü kolay değildi tamamen orantısız güce sadece süngü ve imanıyla karşı koyan bir gençlik. Henüz daha lise öğrencisi bizi yok yazma hocam biz cepheye gidiyoruz diyen kahraman bir neslin mirası üzerinde oturuyoruz. Onun için bunu hepimizin iliklerine kadar hissetmesi lazım. Özellikle Kastamonu hiç işgal görmemesine rağmen Kastamonu 'Şehitler Diyarı' olarak anılır. Kastamonu 'Evliyalar Şehri' diye anılır. Kastamonu 'Huzurun Şehri' diye anılır. Kastamonu olmasaydı Milli Mücadele olmazdı. İnanıyorum ki bu ülke insanı, mutlaka bağımsızlığını kazanırdı ama çok zor kazınırdı. Çünkü Türk'ün olduğu yerde esaret yoktur. Türk boyunduruğa gelmez. Allah hepinizden razı olsun. Bu vatanın vatan olmasında canlarıyla kanlarıyla mücadele eden şehitlerin yakınızsınız bu onur size yeter. Bizi de her halükarda ilin mülki amirleri olarak her sıkıntınızda yanınızdayız. Kapımız her daim sizlere açık, sizin sıkıntınız bizim sıkıntımız. Sizin elinize diken batsa benim elime çuvaldız batar. Pandemiden dolayı bunu yapamamıştık ama inşallah havalar güzelleştikten sonra bahardan sonra şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi Çanakkale'ye götürme sözü veriyorum. Bunu özellikle okul çağındaki öğrencilerimizle yapacağız. Bunu en kısa sürede yapacağız ve Çanakkale'yi hepinizin iliklerine kadar hissetmelerini sağlayacağız" diye konuştu.

"Kastamonu demek ülke zor koşullara düştüğü zaman ortaya çıkan yiğitlik destanı demektir"

Ülkenin zor koşullara düştüğü zaman ortaya çıkan yiğitlik destanının adına Kastamonu denildiğini söyleyen Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş da, "İstiklal ve istikbalimiz için Çanakkale'de destan yazan kahramanları saygıyla minnetle şükranla anıyoruz. Çanakkale Zaferi, milletimizin bağımsızlığı ve vatanı uğuruna, gerektiğinde ne tür fedakarlıklar yapabileceğini ortaya koyan, büyük bir destandır. Aynı zamanda tüm olumsuz koşullara rağmen; iman, azim ve vatan sevgisiyle gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen kahramanların yazdığı büyük bir destandır. Bizlere düzen sorumluluk, Çanakkale'yi unutmamak, unutturmamak. Çanakkale Savaşı'ndaki heyecanı, azmi, kararlılığı bugün de hissetmek görevimizi en iyi şekilde yapmak için çalışmaktır. Şehitlerimize şükran borucunu ödemenin yolunun; vatanımıza, bayrağımıza kardeşliğimize birlik ve beraberliğimize kararlı bir şekilde sahip çıkmak olduğunu biliyoruz. Çanakkale şehitlerinin torunları olarak, vatan için şehadete yürüyen kahramanlara layık olabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapma yolunda çalışıyoruz. Bundan 107 yıl önce nasıl birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde Çanakkale Zaferi'ni kazandıysak, bugün de aynı şekilde Kastamonu'da birlik, beraberlik içerisinde olmaya devam ediyoruz. Çanakkale'de en çok şehit veren illerimizden bir tanesi Kastamonu'dur. Kastamonu demek ülke zor koşullara düştüğü zaman ortaya çıkan yiğitlik destanı demektir. Kastamonu demek vatan sevdası demektir. Kastamonu demek vatan için elinden gelenin en iyisini yapmak demektir. Kastamonu demek, Türkiye demektir. Kastamonu varsa Türkiye de vardır. Bundan sonra da olmaya devam edecektir. Çanakkale Zaferinin 107'nci yıl dönümünü en içten dileklerimle tekrar kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle saygıyla şükranla anıyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun" şeklinde konuştu.

Yemeğin ardından İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, ahirete intikal etmiş gaziler ve şehitler için dua etti.