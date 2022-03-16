- Başkan Soyer'den Buca Metrosu açıklaması: "İhalenin değil, kararın iptali söz konusu"

Soyer: "Buca'ya o metro gelecek. Sürecin uzaması söz konusu değil. Hiçbir şekilde engellenmesi de söz konusu değil"

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından Buca Metrosu'nun yapım ihalesine ilişkin kararın iptalinin, ihalenin iptali anlamına gelmediğini söyledi. Bu kararın Danıştay'da hukuka uygun hale getirileceğine inandığını dile getiren Başkan Soyer, "Sürecin uzaması söz konusu değil. Hiçbir şekilde engellenmesi de söz konusu değil. Aynen devam ediyoruz. Buca'ya o metro gelecek" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir tarihinin en büyük yatırımı olarak duyurulan Buca Metrosu'nun yapım ihalesine ilişkin kararın İzmir 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesiyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Soyer, alınan kararı ve ihale süreciyle ilgili detayları paylaştı.

"İhalenin iptali söz konusu değil"

Başkan Tunç Soyer, Buca Metrosu'nun yapım ihalesinin tamamen yürürlükte olduğunu vurguladı. İzmir 4. İdare Mahkemesinin kararının, Buca Metrosu ihalesinin iptali anlamına gelmediğini dile getiren Soyer, "Geldiğimiz noktada tekrar belgeleri isteyeceğiz, tekrar eksikler varsa tamamlanmasını isteyeceğiz. Süreç bizim açımızdan devam ediyor. Dolayısıyla da ihalenin iptali söz konusu değil. Buca Metrosu mutlaka hayata geçecek. Kaynakları hazır, finansmanı hazır, projesi hazır. Hiçbir engel yok. Sadece İzmir Büyükşehir Belediyesinin ihale için verdiği kararın iptali söz konusu; ama bu da mutlaka Danıştay'da hukuka uygun hale getirilecektir. Sürecin uzaması söz konusu değil. Hiçbir şekilde engellenmesi de söz konusu değil. Aynen devam ediyoruz bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

"Birçok imalatın işçiliği sıfır gösterilmiş"

İhalede alınan kararın bütün detaylarıyla incelenip, İzmir'e kazandırılacak Buca Metrosunun en hızlı, güvenilir ve kaliteli şekilde yapılması için sürecin titizlikle yürütüldüğünün altını çizen Soyer, "Bu ihale kararını biz tek başımıza vermiyoruz. En düşük teklifin geçersiz saydığı birçok örnek var; çünkü idare o teklife ihaleyi verdiği takdirde işin yapılmayacağını bilir. Dolayısıyla en düşük fiyat sorgulaması diye bir uygulama vardır ihale mevzuatında. Biz de bu sorgulamayı yaptık. Gördük ki, birçok imalatın işçiliği sıfır gösterilmiş. İzmir 4. İdare Mahkemesi yeteri kadar incelenmediğini söylüyor; ama tam tersine son derece titiz bir çalışma yapıldı. Son derece detayları irdelendi. Burada idare şu kuşkuya düşer; ben bu ihaleyi verirsem acaba karşıma çıkacak işçilik ne olacak? Acaba bana verdiği taahhüdü gerçekleştirmemek için kim bilir ne tür hukuki çözüm arayışlarına gidecek, kim bilir benim önüme ne tür rakamlar gelecek. İdare bütün bunlardan kuşku duyduğu için en düşük fiyatı verene vermeyebilir. Nitekim biz de böyle yaptık" diye konuştu.

"Buca'ya o metro gelecek"

Kararlılık mesajını veren Soyer, şöyle devam etti:

"Bu durum Avrupa Yatırım Kalkınma Bankasının tarihinde ilk defa yaşadığı bir şey. Uluslararası ihale normlarına göre yapılan bir ihalede bir yerel mahkemenin aleyhte karar vermesi gibi bir durum ilk defa oluyor. Dünyada örneği yok. Ne yazık ki İzmir'de o da yaşandı. Biz de bunun Danıştay'da iptaliyle ilgili süreci devam ettireceğiz. Ama burada şunu çok net söyleyeyim, bu; Buca Metrosu'nun önüne bir engel değil. Buca Metrosu ihalesi aynen devam edecek. Taş çatlasın belki 1 ay 2 ay gecikme yaşanabilir ama hepsi bu. Süreçle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Maalesef hep İzmir'in başına geliyor; ama bunlar bizi daha dirençli hale getiriyor. Asla vazgeçmeyeceğiz. Buca'ya o metro gelecek. Bunu da yapacağız" dedi.