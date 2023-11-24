Başkan Özyavuz: Meydankapı-Harran yolu hemşehrilerimize hayırlı olsun

Harran Belediyesi kırsal mahallelerde başlattığı yol çalışmalarını tamamlayarak, vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor. Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, yıllardır kangren haline gelen artık kullanılamayacak kadar bozulan Harran-Meydankapı yolunda genişletme ve asfaltlama çalışmalarının bittiğini ve vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

Değişim ve dönüşümün devam ettiği Harran ilçesinde yollar asfaltlanmaya devam ediyor. 60 mahalleyi Harran ilçe merkezine bağlayan ve Turizm yolunun da bağlantısı olan Harran -Meydankapı yolunda asfaltlama çalışması daha önceden tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulmuştu.

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Vatandaşların ulaşım sorununu ortadan kaldırmak için yoğun çalışma programını sürdüren Harran Belediyesi ekipleri, ulaşım başta olmak üzere bir çok alanda vatandaşların refah düzeyini yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor.

YILLARDIR KANGREN HALİNE GELEN SORUN ÇÖZÜLDÜ

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, yıllardır kangren haline gelen artık kullanılamayacak kadar bozulan Harran-Meydankapı yolunda genişletme ve asfaltlama çalışmalarının bittiğini ve vatandaşların hizmetine sunduklarını söyledi.

"30 YILDIR BU YOK HARRAN İÇİN BİR KAMBURDU"

Başkan Özyavuz; "Bildiğiniz gibi 100 yıl önce bugün efendiler yarın Cumhuriyeti kuruyoruz diyen ecdadın torunları olarak üretken belediyecilik anlayışıyla bütüncül yaklaşım ve birlikte yönetim anlayışıyla Büyükşehir belediyemizle beraber 60 yolun ana arteli olan meydankapı Harran grup yolumuzun altyapısını, Harran Belediyesi olmak üzere bizler, üst yapısını da Büyükşehir belediyemizle beraber yaparak, halkımızın hizmetini sunduk. Meydankapı yolunun önemi büyüktür. 30 yıldır bu yol Harran ilçemize bir kamburdu. İki araba yan yana geçemez haldeydi. Bu yol hem Harran'ımızı, Ceylanpınar'a bağlayan bir yol hemde dağ bölgesi dediğimiz kırsal mahallelerimizin bütün yollarını ve Meydankapı mahallemizin çevresindeki yolların tamamını Harran'a bağlayan önemli bir grup bağlantı yoludur. Eskiden vatandaşımızın bir hastası olduğunda ambulansın geçebilmesi için yolun kenarına arabaların çekilmesi gerekiyordu, kamyonların, biçerlerin çekilmesi gerekiyordu. Bizlerde yolumuzu genişleterek, bu sorunu ortadan kaldırdık. Meydankapı yolu Turizm yoluna bağlanan bir yol olduğu için Harran'ımız açısından çok önemli bir yoldur. Meydankapı- Harran yolumuzun hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum." Açıklamasında bulundu.