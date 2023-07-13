Başkan Mahçiçek, "Her yıl bir milyon insan şehrimizi ziyaret edecek"

KKTC ve Gürcistan'dan Kahramanmaraş'a EXPO 2023 ziyareti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "Şehrimizin tanıtım eksiğini gidermemiz bakımından hem ulusal hem de uluslararası tarafı olan bir proje yapmalıydık. Bizim öngörülerimize göre inşallah her yıl 1 milyon insan şehrimizi ziyaret edecek" dedi.

EXPO 2023'ün uluslararası katılımcı ülkelerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile Gürcistan'da bulunan dünyanın en eski ve en çok bitki çeşitliliğine sahip Batum Botanik Bahçesi'nin Genel Müdürü İrakli Archaia ve Peyzaj Müdürü Tengiz Terialadze, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'i ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"29 ülke EXPO 2023'e katılacaklarını teyit etti"

Gerçekleşen ziyaretler ve sunumların ardından açıklama yapan Onikişubat Belediye Başkanı Mahçiçek, "Biliyorsunuz pandeminin ardından Kahramanmaraş olarak büyük bir felaketi yaşadık. Çok ciddi acılar çektik ama hayat devam ediyor. Kahramanmaraş'ın ve insanlarımızın da bir rehabilitasyona ihtiyacı vardı. Bu acıları bir nebze telafi edeceği, insanlarımızın bir araya gelerek güzel zamanlar geçireceği, günün stresini üstlerinden atacağı bir alan oluşturduk. Dolayısıyla Ağustos'ta açalım istedik ama süreyi de bir miktar kısalttık. Şuana kadar 29 ülke EXPO 2023'e katılacaklarını teyit ettiler. Kahramanmaraş, bu kabil uluslararası bir projeyi ilk kez yapıyor. Şehrimizin tanıtım eksiğini gidermemiz bakımından hem ulusal hem de uluslararası tarafı olan bir proje yapmalıydık. Yakın bir zamanda gerçekleşecek inşallah. Bizim öngörülerimize göre inşallah her yıl 1 milyon insan şehrimizi ziyaret edecek. İnsanları şehre çekecek projeler olması lazım. Kahramanmaraş'ın gastronomisinden tutun kültürüne, tarihine kadar vizyonumuzu açığa çıkaracak. Aynı zamanda iş insanlarımızı farklı ülkelerden gelen ticaret erbaplarıyla bir araya getirerek ortak yatırım alanları oluşturabilirsek şehrimizin ekonomisine ve istihdamına katma değer sağlamış olacağız. Bunu bir başka projeyle de gerçekleştirme imkanımız yoktu. Bize göre çok anlamlı bir proje. Kazanımlarını da hep beraberce göreceğiz. Bu projede uluslararası katılımcı ülke sayısının artmasında sayın Büyükelçimiz Erdoğan Kök beyefendinin çok ciddi katkısı var. Kendilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Katılımcı ülkeler şehrimizi ziyaret etmeye devam ediyor, böyle böyle şehrimizi EXPO 2023'e hazırlamış olacağız " dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ise, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de olması bizim için ayrıca büyük bir gururdur. Bizler için çok önemli burada bulunmak. Tanınmamış bir ülkenin bu gibi uluslararası projelerde yer alması diğer ülkelerle iş birliği için çok önemlidir" dedi.

Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 özelinden hazırlanan hediyeleri misafirlerine takdim etti.