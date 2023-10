Başkan Güngör'den konut açıklaması: "Şehrimize 110 bin konut yapılıyor"

Kahramanmaraş'ta 110 bin toplu konut haricinde 35 binin üzerinde yerinde dönüşüme talep var

Başkan Güngör, " Kahramanmaraş'ta yerinde dönüşüme 35 binin üzerinde bir talep var"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Şehrimize 110 bin konut yapılıyor, bunun 82 bini merkezde, diğerleri de kırsal alanda köy konutu şekli ile yapılıyor. Şu an 40 binin üzerine çıktı yapı hızla devam ediyor, bitme aşamasına gelenler var. Ekim ayı sonunda da teslimatlar başlayacak ve her ay da teslimatlar devam edecek" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehirde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Merkez ilçelerde gerçekleştirilen zemin etüt çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Güngör, "Depremin ilk günlerinde ihtiyaçlar farklıydı, çalışmalar farklıydı, ilerleyen günlerde şu geldiğimiz noktada şehrimizin imar ile ilgili konuda son aşamaya geldik. Özellikle şu süreçte baktığımızda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile şu konuya çok önem verdik. Biliyorsunuz zemin etüdü çok önemli çünkü yaşadığımız deprem nasıl bir şehir nasıl bir ulaşma yapılacağını ortaya koymamız gerekiyor. Onun için çok detaylı uzman ve üniversitelerdeki hocalarımız ile geniş bir grup şehrimizin imar çalışmalarını yaptı. Burada da çok kısmi bir alan kaldı ortaya çıkan duruma göre planlarımızı hazırlıyoruz, yapılaşma şartlarını ortaya koyuyoruz ve her geçen gün de bir yerin imar ile ilgili sorununu halletmiş oluyoruz. Onikişubat ilçesinde bu manada çok bir alan kalmadı, Dulkadiroğlu ilçesine Doğukent bölgesinde belediyemiz ile çalışmalarımız son aşamaya geldi, bakanlığımızın zemin etüdü çalışmalarına göre de buradaki yapılaşma şartlarını da açıklamış olacağız" dedi.

'Ekim ayı sonunda teslimatlar başlayacak'

Kahramanmaraş'a yapılan kalıcı konutlar hakkında bilgiler veren Güngör, "Bir taraftan da kalıcı konutlar yükseliyor. Şehrimize 110 bin konut yapılıyor, bunun 82 bini merkezde, diğerleri de kırsal alanda köy konutu şekli ile yapılıyor. Şu an 40 binin üzerine çıktı yapı hızla devam ediyor, bitme aşamasına gelenler var. Ekim ayı sonunda da teslimatlar başlayacak ve her ay da teslimatlar devam edecek. Burada da TOKİ çok yoğun bir çalışma yürütüyor. Biz de zaman zaman bu alanları geziyoruz ve çalışmaları yerinde görüyoruz. Diğer taraftan şehrimizin yıkılmış alanları var, bu bölgeler Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ve o civardaki alan. Burada da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ve TOKİ'nin işbirliği ile ve can kardeş Azerbaycan Devletimizin desteği ile bir çalışma yürütülüyor. Burada temeller atıldı şu an çalışmalar devam ediyor. İnşallah o bölgede şehrimizin geçmişteki tarihine, kültürüne ve hikayesine uygun olarak oradaki ticari hareketlilik devam edecek" diye konuştu.

'Yerinde dönüşüme büyük talep var'

Kahramanmaraşlı vatandaşların yerinde dönüşüm projesine büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, "Şimdi yerinde dönüşüm konusunda Kahramanmaraş'ta çok büyük bir talep var. 35 binin üzerinde bir talep var. Burada şartlar belli, bir muvafakat gerekiyor yerinde yapılması için yüzde 51'lik. Bunun dışında projeyi isterlerse bakanlık sunuyor, şuanda da müracaatlar değerlendiriliyor önümüzdeki günlerde de ruhsatlar verilerek hızlı bir şekilde başlayacağını düşünüyorum. Bu süreçte aksaklıklar olduğu zaman bakanlıklarla bu süreçleri görüşüyoruz. Yerinde dönüşümün ilerlemesinde sorun olanlar varsa bakanlığımız bu düzenlemeleri yapacak. Şu anda da iyi bir süreç işliyor" ifadelerini kullandı.