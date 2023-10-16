Başkan Güler: "Fatsa Adası'nın ilimiz turizmine katkısı çok fazla"

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Fatsa Adası, bir ayda 10 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildi

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından doğaya uyumlu bir şekilde inşa edilen ve yaklaşık bir ay önce ziyarete açılan Fatsa Adası ziyaretçilerini ağırlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, açılışının ardından 10 binden fazla kişinin ziyaret ettiği adanın Ordu turizmine çok fazla katkısı olduğunu söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce yapımı tamamlanarak Ordu turizminin hizmetine sunulan Fatsa Adası'nı ziyaret eden Başkan Güler, vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sefer düzenlediği Fatsa Adası'nı ziyaret eden vatandaşlar manzarayı beğenirken aileleri ile birlikte deniz ortasında yaşadıkları keyifli anların tadını çıkarıyor.

"Ordu turizmine katkısı çok fazla"

Açılışının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen adayı 10 binin üzerinde kişinin ziyaret ettiğini söyleyen Başkan Hilmi Güler, yapılacak yeni turizm yatırımları ile Ordu'nun var olan turizm potansiyelinin daha da yukarıya çıkartılacağını söyledi. Başkan Güler, "Kısa süre önce açılışını yaptığımız Fatsa Adası, ilimiz turizmi için önemli bir nokta haline geldi. Açıldığı günden itibaren sadece Ordu'dan değil çevre il ve ilçelerden de ziyaretçilerin akınına uğradı. Adaya olan seferlerinde ücretsiz olması bu ilginin daha da artmasına neden oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak ilimiz turizmine kazandırdığımız bu ada daha önce de vardı. Ancak kimsenin ilgisini çekmeyen ve atıl bir şekilde duran bir yerdi. Burayı şehrimizin turizmine kazandırdık. Buraya yaptığımız sosyal tesis ile birlikte buraya gelen vatandaşlar hem güzel bir zaman geçiriyor hem de Ordu'yu denizden izlemenin keyfini yaşıyorlar. Tekrar bu turizm noktasının ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Fatsa Adası'nın Ordu turizmine önemli katkılar sunduğunu söyleyen vatandaşlar, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Hilmi Güler'e teşekkür ettiler. Vatandaşlar ayrıca, seferlerin ücretsiz olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.