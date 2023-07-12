Başkan Büyükkılıç'tan 35'i kadın 80 üreticiye 2 milyon 260 bin TL'lik arılı kovan desteği

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle arıcılığı geliştirmek ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla 35'i kadın 80 üreticiye 2 milyon 260 bin TL'lik 800 adet arılı kovan desteği sağladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Zenginleştirilmiş Bitki Çeşitliliği ile Arıcılığın ve Yenilikçi Arı Ürünlerinin Yaygınlaştırılma Projesi' çerçevesinde arıcılığa destek vermek amacıyla Arılı Kovan Dağıtım Töreni düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi Yanı Otopark Alanı'nda gerçekleşen törene Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, ziraat odaları başkanları ve üreticiler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, tarım ve hayvancılığa, üreticiye destek veren bir belediyecilik anlayışı sergilediklerini belirterek, "Taşrayı üreten, şehrin bir parçası haline getirmek olmazsa olmazımızdır. Tarım İl Müdürümüzün her zaman gayretli, iyi niyetli, şuurlu çalışmalardan ve bizimle iş birliğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Hem Tarım İl Müdürlüğümüz ile hem de üniversitemiz ile iş birliği yapıyoruz. Bu projeleri hayata geçirirken, bilimsel olarak bölgemizde hangi ürünlerin, hangi tohumların daha verimli olacağını önemsiyor, bilimsel olarak bunları tespit edip çalışmalar yapıyoruz" dedi.

"80 KARDEŞİMİZDEN 35'İ HANIMEFENDİDİR"

35'i kadın 80 üreticiye, 10'ar adet olmak üzere 2 milyon 260 bin TL'lik 800 adet arılı kovan desteği sağladıklarını ifade eden Büyükkılıç, şunları söyledi:

"Ortalama her kardeşimize 10 tane vermek suretiyle 80 üreticimizi böylece sevindireceğiz, onlar da üreterek, bizleri, bölgemizi sevindirip, bölgemizi canlandıracak, şenlendirecek. Bu projenin bir başka özelliği gençleri teşvik etmek, onları üreten konuma getirmek amacıyla da şuanda gençlerin bu projeden yararlandığını paylaşmak istiyorum. Bu projeyi ilan ettiğimizde 7 ilçemizden talep geldi. İnşallah 80 kardeşimize ki bunların 35 tanesi hanımefendi kardeşimizdir. Özellikle hanımefendilere teşekkür ediyor, her zaman gayretleriyle, her zaman üretken anlayışıyla ki sayın valimizin de kooperatiflerle ilgili yapmış olduğu çalışmalarda hanımlar hep ön planda yer aldı. Onlara fırsat verince, destek olunca özellikle hanım kardeşlerimiz nasıl üretken olduğunu hep beraber gördük."

"TARIM VE HAYVANCILIKTA DA 'BİZ DE VARIZ' DİYORUZ"

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin tarım ve hayvancılık alanında rekor kıran şehirler arasında olduğunu vurgulayarak, "İki senedir arıcılık ile ilgili talebi hayata geçiriyoruz. Ayrıca coğrafi işaret düşüncesinde, Özvatan ilçemizin kıymetli belediye başkanının gayretleri ile o yörenin nebati özelliklerinden kaynaklı balının da çok özellikli olması bizleri ayrıca keyiflendirmiş ve sevindirmiştir. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz, bereketimize vesile olur inşallah. Kayseri'miz sanayi şehri olarak anılıyor. 4 milyon dolara yakın ihracatı ile kendisinden söz ettiriyor. Ticaretin merkezi olarak 4 bin yıl önce başlayan Kültepe Kaniş Karum'da Kayseri ticaretin kanunlarını yazıp, merkezi haline geliyor. Bütün bunların yanında tarım ve hayvancılıkta da 'biz de varız' diyoruz. Kayseri tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'de ön planda ve rekor kıran şehirler arasında yer alıyor. Üreticilerimize minnettarım, üreticilerimizin her zaman yanındayız. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa gelecek önemli projelerle sizlere destek vermeye hazır olduğumuzu paylaşıyorum" diye konuştu.

'Üretmesi sizden, teşvik etmesi bizden' diyen Büyükkılıç, kamuoyunca bu projenin ilgi gördüğünü, gelecek sene 'Hobim Arıcılık' diye proje hayata geçirileceğini, arıcılık kursları da verildiğini hatırlattı. Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç'a, tarım ve hayvancılığa vermiş olduğu desteklerden dolayı plaket takdimi yapılarak, üreticilere 800 adet arılı kovan dağıtımı gerçekleştirildi.

PROJEDE NE HEDEFLENİYOR?

Çiçek çeşitliliği yönünden zengin iller arasında olan ve mevcut çiçek potansiyeli arıcılık için sağlam bir temel oluşturmakta olan Kayseri'de aracılığın daha da fazla gelişmesi adına ortaya konulan proje ile bölgede arıcılık faaliyetlerinin yürütülmesi neticesinde arıcılığın ekolojik dengeye sağlayacağını, çevreci bir tavır izlenmiş olması ile tozlaşmaya katkısından dolayı nebati üretimde de olumlu artışların meydana geleceği öngörülüyor.

Arıların özellikle çevre ile alakalı boyutta ne faydalarının olduğunu açıklayan çok sayıda literatür bulunduğu ve arıların biyolojik çeşitliliğin artmasında, korunmasında hatta birçok bitkinin neslinin devam ettirilmesi konusunda önemli rol oynadığı bilinirken, bu istikametinde projenin de çevreye yararlar sağladığı düşünülüyor. Bu çerçevede Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da arıcılık faaliyetlerine destekleri devam ediyor. Hibe şeklinde gerçekleşen projenin destekleri sayesinde hem arı üreticiliği yapma konusunda isteklileri arıcılığa teşvik etmek, hem bölge halkının donanımlı birer çiftçi olması hem de bölgenin istihdamına katkı sağlamak hedefleniyor. Bu anlamda ise proje, Kayseri'de Özvatan, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Talas, Pınarbaşı ve Sarız olmak üzere 7 ilçede uygulandı.