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Başkan Baltacı'dan depremzede çifte sürpriz ziyaret

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Arnavutköy Belediyesi tarafından kurulan konteyner kentte gelin ve damat mutlu bir geleceğe 'evet' dedi. Yeni evli çifti ziyaret eden Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, ömür boyu mutluluklar diledi.

Başkan Baltacı'dan depremzede çifte sürpriz ziyaret

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Arnavutköy Belediyesi tarafından kurulan konteyner kentte gelin ve damat mutlu bir geleceğe "evet" dedi. Yeni evli çifti ziyaret eden Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, ömür boyu mutluluklar diledi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 6 Şubat depremlerinin ardından Arnavutköy Belediyesi, deprem bölgesine önemli yardımlarda bulunarak bölge halkına destek olmuştu. Yardımların yanı sıra, belediye Hatay'ın Kırıkhan ilçesine 2 adet konteyner kent inşa etti.

Arnavutköy Belediyesi tarafından Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurulan konteyner kentte yaşayan çift yine konteyner kette yapılan düğünle, bir ömür boyu sürecek birlikteliklerine "evet" dedi.

Çiftin mutluluğuna tanıklık eden Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, çifti Kırıkhan'da ziyaret ederek tebriklerini iletti. Başkan A. Haşim Baltacı, evlilikleri boyunca çifte sağlık, mutluluk ve huzur diledi. Ziyaret sırasında çifte özel hediyeler takdim eden A. Haşim Baltacı, ihtiyaç durumunda Arnavutköy Belediyesi'nin depremzedelere yönelik yardım çalışmalarının süreceğini vurguladı.

Konteyner kentte evlenen Ebru Arslan, "Arnavutköy Belediyesi'nin Kırıkhan'a kurduğu konteyner kentte düğünümüzü yaptık. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ziyaretimize geldi. Kendisine desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Çifti ziyaret eden Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı, "Arnavutköy Belediyesi olarak depremin ilk anından itibaren bölgeye Arnavutköy halkının da desteği ile yüzlerce yardım TIR'ı gönderdik. Kırıkhan'a iki konteyner kent kurduk. Bugün de burada konteyner kentimizde tanışan ve evlenen çiftimizi ziyaret ettik. Allah uzun birliktelik nasip etsin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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