- Başkan Atay: "Efeler halkının hak ettiği güzelliğe kavuşmasını sağladık"

Efeler'in turizm potansiyeli yükselecek

AYDIN - Efeler Belediyesi'nin İmamköy Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Doğa Otel ve Restaurant'ın lansman toplantısında konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; "Bu yeri büyük bir değişime uğrattık. Efeler halkının hak ettiği güzelliğe kavuşmasını sağladık" dedi.

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'in İmamköy Mahallesi'nde yer alan mesire alanının yeni bir cazibe merkezi olması için geliştirilen proje çerçevesinde yapımı tamamlanan Doğa Otel ve Restaurant, düzenlenen lansman toplantısıyla tanıtıldı. Efeler'de turizm sektörünün canlanması, Kuşadası ve Didim gibi bölgelere giden yabancı turistleri ilçeye yönlendirmek ve alternatif bir tatil olanağı sunmak için yapımı tamamlanan Doğa Otel ve Restaurant içerisinde 7 adet normal odanın yanı sıra 8 adet de tiny house olarak tabir edilen karavan tipi odalar bulunuyor.

3 bin 500 metrekare arsa içerisindeki otelde ise lobi, resepsiyon alanı ve 6 adet standart, 1 adet suit odadan oluşan otel yapısı, 1 adet restoran yapısı, 8 adet tiny house, termal su kaynakları ile birlikte 1 adet yüzme havuzu ve 2 adet jakuzi havuzu bulunuyor.

Efeler Belediyesi'ne ait olan mesire alanının modern görünüme kavuştuğunu ve otelin ilçe turizmine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; "Bu yeri büyük bir değişime uğrattık. Efeler halkının hak ettiği güzelliğe kavuşmasını sağladık. Efeler'i 'Marka Kent' yapmak için yaptığımız çabalardan bir tanesi de burasıydı. Burada biri sıcak suyumuz var ve bunun kullanılabilirliğini geliştirmek için bu tesisimizi gerçekleştirdik. Burada 7 tane odamız var, 8 tane de tiny house olarak tabir edilen karavan tipi odalarımız var. Burada esas önemli olan bu doğa, güzellik, sessizlik, insanların artık bu stresli yaşamından kurtularak biraz nefes alabilecekleri, kendilerini dinleyebilecekleri bir mekan haline getirmeye çalıştık. Aynı zamanda iyi bir restoranımız var. Bu restoranımızı da Efeler halkımıza sunmayı istiyoruz, sunacağız da. Şunun için çok önemsiyoruz burayı da. Efeler'in bu sıcak yaz günlerinde ve diğer günlerinde bir tatil hedefiyle çok uzak yerlere gitmeye gerek duymadan Efeler'in içerisinde kendilerinin rahat edebilecekleri, rahat edebilecekleri, iyi bir hafta sonu geçirebilecekleri bir mekan olması için çaba sarf ettik. Burada 5 yıldızlı otelleri aratmayacak her türlü şeyi yaptık. Çünkü Efeler halkı buna layık. Aynı zamanda bizler de birçok etkinlik yapıyoruz. Örneğin haftaya bugün, Efeler'deki ilk birinci kitap fuarımızı açacağız. Ayşe Kulin ve Ahmet Ümit gelecek. Birçok misafirimiz gelecek. Onların da rahat edebilecekleri, yadırgamayacakları, iyi, güzel ve lüks bir mekanın olması bizleri de onları da mutlu edecek. Şu doğanın güzelliğini toplumumuzla paylaşmak istedik. Buna Efeler halkı layık. Bu güzelliğin toplumla buluşmasını sağlayacağız" dedi.