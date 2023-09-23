Başkan Asya, Muş'un Geleceğini 'Mega Projeler' Programında Paylaştı (1)

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 'Mega Projeler' programında Muş'un geleceğine yönelik projeler ve stratejik planlar hakkında bilgi paylaştı. Asya, şehirde gerçekleştirdiği projeleri, kültürel zenginlikleri ve turistik potansiyeli hakkında bilgiler verdi. Ayrıca, Başkan Asya, şehirdeki ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki büyüme ve değişimine katkı sağlayacak projelerin kamuoyuyla paylaşılması için programı önemli bir fırsat olarak değerlendirdi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Haberler.com'un stüdyolarında Sunucu Melis Yaşar'ın sunumlarıyla gerçekleşen "Mega Projeler" programının konuğu olarak şehrin geleceğine yönelik önemli projeler ve çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.

Başkan Asya, programda Muş'un kalkınması ve gelişmesi için yürüttüğü projeleri ve belediyenin stratejik planlarını detaylarıyla açıkladı. Asya, ayrıca Muş'un kültürel zenginlikleri ve turistik potansiyeli hakkında da bilgiler verdi.

Program Sunucu Melis Yaşar'ın, Başkan Asya'ya, "Sizin gözünüzden Muş'u dinleyelim. Nasıl anlatırsınız Muş'u bize?" sorusunu yöneltmesiyle başladı.

Asya, şöyle dedi:

"Yani biz şehrimizi tarif ederken; Sultan Alp Arslan'ın şanı ve şerefiyle yücelen, Şeyh Muhammedi Mağribi'lerin, Mela Resuli Sipki'lerin, Mela Hasanı Banu'gilerin ilim ve irfanıyla kemale eren, obasıyla tevazuyu, dağlarıyla dik duruşu, üzümüyle keremiyle, cagıyla, spidagiyle, kengeriyle, köftesiyle, mutfağıyla şehrimizin kadim bir şehri olduğunu, 1071'de Anadolu'ya kapılarını Türklere açarak adeta Anadolu'yu hem Türk yurdu, hem İslam medeniyetinin inkişaf kafesinin açıldığı kadim şehir, şirin şehir, sevgiyle büyüyen şehir, medeniyetlerin uzlaştığı şehir olarak Muş diyoruz."

Melis Yaşar, "Sloganınız da "Ortak akıl, birlikte yönetim ve ideal bir şehir inşası" olarak aslında sloganınızı belirlediniz ve 10 yıldır çalışıyorsunuz. İlk yaptığınız proje neydi geldiğinizde?"

Feyat Asya, ise sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ben tabii 30 Ekim'de kamu kurumunda istifa edip partiye gidip müracaatımı yaparken yolda beyin jimnastiği yaptım. Bir slogan belirlememiz lazım. Bu slogan kuşatıcı, kapsayıcı ve ayakları yere basarak fiili bir hale getireceğimiz bir slogan ve aklımıza oluştuğumuz slogan 'Ortak akıl, birlikte yönetim, ideal bir şehir inşasıydı.' Biz bunu yaparken de hiçbir şekilde bu sloganımızdan ayrılmadık. Halkımızdan hiç kopmadık. Belli periyotlarda sivil toplum örgütlerimiz, kanaat önderlerimiz, meslek odalarımız, sivil toplum örgütlerinin farklı alandaki icraat yapan teşkilatlar, kamu kurumlarımızla, mülki amirlerimizle, siyasi paydaşlarımızda hep birlikte konsensüs oluşturduk, hep bir ortak akıl oluşturduk."

Göreve gelir gelmez bir anket çalışması yaptıklarını belirten Asya, "Soru şu; 'Sen Muş Belediye Başkanı olursan birinci önceliğin nedir?' Yüzde 80'nin üzerine altyapı, yüzde 56'da yeşil alanlar ve sosyal yaşam alanları ihtiyacı çıktı. Dolayısıyla bizde bunla kendi yol haritamızı kısa, orta ve uzun vadede yapacaklarımızı planladık."

"Kısa vadede yapılması gerekenler neydi?"

Kısa, orta ve uzun vade de yapılması gereken projeleri çıkan anket sonuçlarından da esinlenerek hazırladıklarını söyleyen Başkan Asya; sözlerine şöyle devam etti:

"Kısa vadede yapılması gerekenler neydi. Dedi ki; 'Bu şehir hayvancılık şehri'dir, hayvan pazarı olmasa olmazsa olmazımız hemen inşasına başladık. Mezbahanesi yoktu, mezbahaneye yatırdık. Sokak hayvanlarının bakım evi ve barınağını kısa vadede hemen yapıp bitirdik. Sebze ve meyve halimiz yoktu, bunu kısa vadede yaptık, bitirdik. Tıbbi atık sterilizasyon tesisimiz yoktu, kısa vadede yaptık, bitirdik, hizmete sunduk. Katı atık, düzenli depolama alanımız yoktu, vahşi depolama sistemiyle artık şehrin içinde kalmış bir alandı. Hemen mobil nakil istasyonunu kurduk ve çöplerimizi şehir dışına düzenli depolama alanlarına taşıtırdık. Dolayısıyla bunlar kısa vadede yaptıklarımızdı."

Başkan Asya, orta ve uzun vadede yapılan yatırım ve projeler hakkında şöyle dedi:

"Orta vadede ise şehirlerarası otobüs terminalimiz yoktu. Yani çok eski, yok denilecek hükmündeydi, hemen bunu yapmamız gerekiyordu. Çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza iletişim merkezleri, meslek edinme kurslarını kurmalıydık. Çocuklarımıza ders çalışabilecek alanlar oluşturmalıydık ve bunu da farklı bir belediyemizden destek alarak getirdik. İlkeni Muratpaşa Mahallemiz ve Sünay Mahallemizdeki Bilgi Evlerini inşa ettik ve hizmete sunmuş olduk.

Belki prestijli ilk en büyük projemiz diyebileceğimiz de Garni Deresi olarak bilinen ve sonrasında ismini Lale Vadisi olarak koyduğumuz şu anda üç etabını bitirdik. Adeta Ankara'daki mini Dikmen Vadisi'ni inşa ettik. Üç etapta tamamlanan bu projede, içerisinde mesire alanları, yürüyüş yolları, kapalı ve açık spor alanları, fitness alanları, camisi ve kafeleri gibi çeşitli tesisler bulunmaktadır. Bu projenin hayata geçirilmesi, şehirdeki ihtiyaçları ciddi anlamda karşılamıştır.

Akabinde, tabii Muş'lu hemşehrilerimiz bilirler, eski fidanlığın yerini tahsisine alarak, göletli park olarak 61 bin metrekare alan üzerine modern bir park inşa ettik ve insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk. Eski stadyumun yeri olarak bilinen yerimizde millet bahçesi ve millet kıraathanesi olarak inşa ettik.

Tabii akabinde de bu bilgi evlerinin çok iyi bir işlev göründüğünü görünce de hemen hemen her mahallemizde bir bilgi evi, bir kültür merkezlerini yaptık. Ve nasip olursa bu ayın sonuna doğru 12.'sinin açılışını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Program, Muş'un ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki büyüme ve değişimine katkı sağlayacak projelerin kamuoyuyla paylaşılması için önemli bir fırsat sunarken, Başkan Asya'nın şehirdeki gelişmeleri tanıtma fırsatı bulduğu bir platform oldu.