Başka Çarem Yok sözleri! Çağan Şengül - Başka Çarem Yok şarkı sözleri!
Başka Çarem Yok sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Çağan Şengül'ün kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Başka Çarem Yok şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Başka Çarem Yok mp3 indir araştırması yapılıyor. Peki, Başka Çarem Yok şarkı sözleri! Başka Çarem Yok dinle! Çağan Şengül - Başka Çarem Yok sözleri! Başka Çarem Yok şarkı sözü! İşte detaylar...
Çağan Şengül Başka Çarem Yok sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Çağan Şengül'ün kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Başka Çarem Yok şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Başka Çarem Yok mp3 indir araştırması yapılıyor. Peki, Başka Çarem Yok şarkı sözleri! Başka Çarem Yok dinle! Çağan Şengül - Başka Çarem Yok sözleri! Başka Çarem Yok şarkı sözü! Detaylar...
ÇAĞAN ŞENGÜL - BAŞKA ÇAREM YOK SÖZLERİ
Kaçırdım aklımı çoktan, susmaz bir an
Gidecek yerim kalmadı hep çıkmaz sokak
Gözlerimin önünde anılar eriyor
Bir fotoğrafın hatırası (bana)sensiz gülüyor
Sen hep iyi ol ama benim
***
Başka çarem yok
Yaşattığın rüyalar
Kabuslarım oluyor
Artık hislerimin hiç bir önemi yok
Kalmadı yol,
Biliyorum bitiyor,
Bir ateş yanıyor, göğsümün ortası yangına yüz tutuyor.
***
Cehennemim bu sessizlik, kalbim üşüyor
Bi ses çıkar çağır beni bak günler geçiyor
Sen hep iyi ol ama benim
***
Başka çarem yok
Yaşattığın rüyalar
Kabuslarım oluyor
Artık hislerimin hiç bir önemi yok
Kalmadı yol,
Biliyorum bitiyor,
Bir ateş yanıyor, göğsümün ortası yangına yüz tutuyor.