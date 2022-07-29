Başka Çarem Yok sözleri! Çağan Şengül - Başka Çarem Yok şarkı sözleri!

Çağan Şengül Başka Çarem Yok sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Çağan Şengül'ün kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Başka Çarem Yok şarkısının sözleri büyük ilgi toplamıştı. Başka Çarem Yok mp3 indir araştırması yapılıyor. Peki, Başka Çarem Yok şarkı sözleri! Başka Çarem Yok dinle! Çağan Şengül - Başka Çarem Yok sözleri! Başka Çarem Yok şarkı sözü! Detaylar...

ÇAĞAN ŞENGÜL - BAŞKA ÇAREM YOK SÖZLERİ

Kaçırdım aklımı çoktan, susmaz bir an

Gidecek yerim kalmadı hep çıkmaz sokak

Gözlerimin önünde anılar eriyor

Bir fotoğrafın hatırası (bana)sensiz gülüyor

Sen hep iyi ol ama benim

***

Başka çarem yok

Yaşattığın rüyalar

Kabuslarım oluyor

Artık hislerimin hiç bir önemi yok

Kalmadı yol,

Biliyorum bitiyor,

Bir ateş yanıyor, göğsümün ortası yangına yüz tutuyor.

***

Cehennemim bu sessizlik, kalbim üşüyor

Bi ses çıkar çağır beni bak günler geçiyor

Sen hep iyi ol ama benim

***

Başka çarem yok

Yaşattığın rüyalar

Kabuslarım oluyor

Artık hislerimin hiç bir önemi yok

Kalmadı yol,

Biliyorum bitiyor,

Bir ateş yanıyor, göğsümün ortası yangına yüz tutuyor.

ÇAĞAN ŞENGÜL - BAŞKA ÇAREM YOK DİNLE