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Başka Bir Gün CANLI izle! Başka Bir Gün 4. bölüm HD izleme linki ATV!

Başka Bir Gün CANLI izle! Başka Bir Gün 4. bölüm HD izleme linki ATV!
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Güçlü hikayesiyle merak uyandıran, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan atv'nin yeni dizisi 'Başka Bir Gün' yakından takip edliyor. Başka Bir Gün CANLI izle! Başka Bir Gün 4. bölüm HD izleme linki ATV!

Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan diziden üçüncü tanıtım paylaşıldı. Yayınlanan tanıtımda Serdar'ın aniden ortadan kaybolmasının nedenini bir türlü anlayamayan Nehir, Serdar'ın ailesiyle yüzleşiyor. Başka Bir Gün CANLI izle! Başka Bir Gün 4. bölüm HD izleme linki ATV!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nehir çıkan cesetle birlikte, Serdar öldü mü korkusu yaşarken öğrendiği başka gerçeklerle sarsılır. Üstelik kafasında yeni bir soru da belirir. Kocası Serdar bir katil midir? Nehir hem bunu hem de Serdar'ın Köksallar yüzünden mi ortadan kaybolduğunu anlamak için bir davada bulduğu bir izi takip eder. Peşine düştüğü bu ipucunun, Suzan tehdidini daha da büyüteceğinden henüz habersizdir. Üstelik Meral'in Nehir üzerindeki şüpheleri ve baskısı artarak devam ediyordur. Bunun yanında Serdar'ın Suzanlara ve bankalara yaptığı borçlar için para bulması gerekiyordur. Nehir dört bir koldan sıkışsa da bütün bu sorunları çözmek için çalışır. Fakat asıl darbeyi hiç beklemediği bir yerden yer. Nehir bu kez de kızıyla sınacaktır…

BAŞKA BİR GÜN KONUSU NE?

Başka Bir Gün, çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.

İki kızı ve eşi Serdar'la birlikte yaşayan Nehir'in mutlu dünyası bir gün Serdar'ın birdenbire ortadan kaybolmasıyla alt üst olur.

Serdar'ı bulmaya çalışırken bir süredir ara verdiği avukatlığa da dönmek zorunda kalır. Bu sırada Tuna ile tanışır.

Tuna'nın daha sonra hayatında büyük bir yer edeceğinden henüz habersizdir..

Nehir, bir yandan babalarının yokluğuyla sarsılmış kızları için ayakta durmaya çalışırken; diğer yandan Serdar'ı bulmak için çırpınıyordur.

Ancak onu ararken keşfettikleri, evliliğinin hiç de sandığı gibi olmadığını, ona kocasını hiç tanımadığını düşündürür.

Nehir yıllardır bir yalanın içinde midir?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Nehir, Savcı Meral'in suçlamalarını reddetse de Meral'in ondan şüphelenmeye devam edeceğinin farkındadır. Fakat Nehir'in de içinde yeni şüpheler doğmuştur. Tuna'nın kendisinden Serdar'la ilgili bir şeyler sakladığından artık emindir. Onunla yüzleştiğinde Tuna'dan öğrendikleri, Serdar'ın kendisinden bir şeyler saklamakla kalmayıp onu ve çocuklarını büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktığını anlamasına neden olur. Yine de Serdar'ı bulabilmek için o tehlikenin üzerine gitmeye mecburdur. Serdar'ın onu ne kadar büyük bir dertle baş başa bıraktığını anladığı andaysa, Serdar'la ilgili de hiç ummadığı büyük bir gelişme yaşanır. Nehir çocuklarını içine düştükleri tehlikeden korumayı başaracak mıdır?

BAŞKA BİR GÜN OYUNCULARI KİM?

Oyuncular: Ezgi Mola (Nehir Alsoy), Salih Bademci (Serdar Alsoy), Berkay Ateş (Tuna Korucu), Şükrü Ovalı (Özlem Tancı), Nur Sürer (Güngör Alsoy), Avni Yalçın (Haluk Alsoy), Özlem Öçalmaz (Oya Alsoy Kayaca), Onur Bilge (Aytunç Kayaca), Elçin Afacan (Melike Seyhanlı), Merve Ateş (Deniz Alsoy), Ezgi Çelik (Hale Arslanoğlu), Ayşe Miray Gümüş (Mercan Alsoy)

BAŞKA BİR GÜN GERÇEK Mİ UYARLAMA MI?

BBC'nin çok sevilen dizisi 'Keeping Faith'in uyarlaması olan 'Başka Bir Gün'ün senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak oturuyor.

BAŞKA BİR GÜN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Başka Bir Gün dizisinin çekimleri İstanbul'un tarihi sokakları ve iç mekanlarında gerçekleştirildi.

Başka Bir Gün dizisini ATV platformlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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