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Başka Bir Gün CANLI izle! Başka Bir Gün 1. bölüm HD izleme linki ATV!

Başka Bir Gün CANLI izle! Başka Bir Gün 1. bölüm HD izleme linki ATV!
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Güçlü hikayesiyle merak uyandıran, yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan atv'nin yeni dizisi 'Başka Bir Gün' yakından takip edliyor. Başka Bir Gün CANLI izle! Başka Bir Gün 1. bölüm HD izleme linki ATV!

Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan diziden üçüncü tanıtım paylaşıldı. Yayınlanan tanıtımda Serdar'ın aniden ortadan kaybolmasının nedenini bir türlü anlayamayan Nehir, Serdar'ın ailesiyle yüzleşiyor. Başka Bir Gün CANLI izle! Başka Bir Gün 1. bölüm HD izleme linki ATV!

BAŞKA BİR GÜN KONUSU NE?

Başka Bir Gün, çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.

İki kızı ve eşi Serdar'la birlikte yaşayan Nehir'in mutlu dünyası bir gün Serdar'ın birdenbire ortadan kaybolmasıyla alt üst olur.

Serdar'ı bulmaya çalışırken bir süredir ara verdiği avukatlığa da dönmek zorunda kalır. Bu sırada Tuna ile tanışır.

Tuna'nın daha sonra hayatında büyük bir yer edeceğinden henüz habersizdir..

Nehir, bir yandan babalarının yokluğuyla sarsılmış kızları için ayakta durmaya çalışırken; diğer yandan Serdar'ı bulmak için çırpınıyordur.

Ancak onu ararken keşfettikleri, evliliğinin hiç de sandığı gibi olmadığını, ona kocasını hiç tanımadığını düşündürür.

Nehir yıllardır bir yalanın içinde midir?

Başka Bir Gün CANLI izle! Başka Bir Gün 1. bölüm HD izleme linki ATV!

1.BÖLÜMDE NELER OLACAK

İki kızı ve eşi Serdar'la birlikte yaşayan Nehir'in mutlu dünyası bir gün Serdar'ın birdenbire ortadan kaybolmasıyla alt üst olur. Serdar'ı bulmaya çalışırken bir süredir ara verdiği avukatlığa da dönmek zorunda kalır. Bu sırada Tuna ile tanışır. Tuna'nın daha sonra hayatında büyük bir yer edeceğinden henüz habersizdir. Nehir, bir yandan babalarının yokluğuyla sarsılmış kızları için ayakta durmaya çalışırken; diğer yandan Serdar'ı bulmak için çırpınıyordur. Ancak onu ararken keşfettikleri, evliliğinin hiç de sandığı gibi olmadığını, ona kocasını hiç tanımadığını düşündürür. Nehir yıllardır bir yalanın içinde midir?

Başka Bir Gün CANLI izle! Başka Bir Gün 1. bölüm HD izleme linki ATV!

BAŞKA BİR GÜN OYUNCULARI KİM?

Oyuncular: Ezgi Mola (Nehir Alsoy), Salih Bademci (Serdar Alsoy), Berkay Ateş (Tuna Korucu), Şükrü Ovalı (Özlem Tancı), Nur Sürer (Güngör Alsoy), Avni Yalçın (Haluk Alsoy), Özlem Öçalmaz (Oya Alsoy Kayaca), Onur Bilge (Aytunç Kayaca), Elçin Afacan (Melike Seyhanlı), Merve Ateş (Deniz Alsoy), Ezgi Çelik (Hale Arslanoğlu), Ayşe Miray Gümüş (Mercan Alsoy)

Başka Bir Gün CANLI izle! Başka Bir Gün 1. bölüm HD izleme linki ATV!

BAŞKA BİR GÜN GERÇEK Mİ UYARLAMA MI?

BBC'nin çok sevilen dizisi 'Keeping Faith'in uyarlaması olan 'Başka Bir Gün'ün senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak oturuyor.

BAŞKA BİR GÜN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Başka Bir Gün dizisinin çekimleri İstanbul'un tarihi sokakları ve iç mekanlarında gerçekleştirildi.

Başka Bir Gün CANLI izle

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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