'Basit usul' pazarcının yüzünü güldürdü

Kayseri Meyveciler Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık:

"Basit usule geçilmesiyle birlikte otomatik olarak pazarlarda fiyatlarımız düşecektir"

KAYSERİ - Kayseri Meyveciler Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık, pazarcı esnafının da basit usulde vergilendirilmesine imkan tanıyan düzenleme ile ilgili olarak, "Basit usule geçilmesiyle birlikte otomatik olarak pazarlarda fiyatlarımız düşecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulan ve 13 büyükşehirdeki pazarcı esnafının da basit usulde vergilendirilmesine imkan tanıyan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile içerisinde Kayseri'nin de bulunduğu 12 büyükşehirde faaliyet gösteren pazarcı esnafının basit usulden faydalanabilmesinin yolu açıldı. Böylece, bu büyükşehirlerde basit usule tabi olma şartlarını sağlayan pazarcı esnafının kazançları gelir vergisinden istisna edilecek.

Vergi yükünün esnafın sırtından kalktığı zaman otomatik olarak vatandaşından sırtından da kalkmış olacağını dile getiren Kayseri Meyveciler Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık, "Biz her ay muhasebe ücreti, ara ödemeler ve vergilerle ödemelerimiz çok maliyetli oluyordu. Basit usule geçilmesiyle bu maliyetler ortadan kaldırılmış oluyor. Bu maliyetler düştüğü zamanda bizim esnafımız bunu ürüne yansıtacak. Maliyet yükselince mecburen vatandaşın sırtına biniyor. Bu maliyeti biz de üründe göstermek durumunda kalıyoruz. Yani ürün yükselmiş oluyor. Bu basit usule geçilmesiyle birlikte otomatik olarak pazarlarda fiyatlarımız düşecektir. Şimdi vergide bir defter tutulmayacak. Esnafımıza bir ek ödeme çıkmayacak. Şu anda en küçük esnafımız 350 TL vergi ödüyor o ortadan kalkmış olacak. Bunlar bizim için büyük bir maliyetti. Bu yük esnafın sırtından kalktığı zaman otomatik olarak vatandaşından sırtından kalkmış olacak. Bizim pazar esnafı günlük alır, günlük satar. Biz ürünümüzü 2'nci güne bırakmayız. Bizim günlük kazancımız çıktımı biz ürünleri bitirmeye çalışırız. Bu nedenle bizim ürünlerimiz taze olur. Vatandaşlarımızın da pazarı tercih etmelerini isterim. Pazar kültürünü bırakmasınlar. Biz şu anda pazar yerlerinde seç al da yapıyoruz. Günlük taze ürünlerimiz geliyor. Domatesimiz pazarda 10-12 TL, marketlerde 25-26 TL. Tüm ürünlerde yarı yarıya fark var. Bence pazarı tercih etsinler. Bundan sonra da Cumhurbaşkanımızın esnafa verdiği destekle düşecektir. Bu basit usule geçişle fiyatlar düşecek" şeklinde konuştu.