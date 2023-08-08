Başiskele Kadın El Emeği Mağazası Ürünleri Başiskele Sahili'nde Sergilenecek

Kentin üretici kadınlarına gelir desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen Başiskele Kadın El Emeği Mağazası'nın (BAŞKEM) ürünleri, Başiskele Sahili'nde görücüye çıkacak.

Başiskele Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Başiskele Kadın El Emeği Festivali, 11 Ağustos Cuma günü başlayacak. Başiskele Sahili Kaykay Pisti yanında kurulan etkinlik alanında 3 gün boyunca devam edecek festival bu yılda renkli ve eğlenceli anlara sahne olacak. Çeşit çeşit binlerce el emeği göz nuru ürünlerin satışa sunulacağı festivalde halk oyunları gösterileri ve konserler de olacak. Festivale Başiskeleliler kadar çevre ilçelerden gelen vatandaşların da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - KOCAELİ