Başiskele'de Yeni Yaşam Merkezi İnşaatı Devam Ediyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, Mehmetağa Mahallesi'nde bulunan Kullar Kültür Merkezi'nin dönüştürülerek yeni yaşam merkezi haline getirilmesi projesi kapsamında inşaat çalışmaları sürüyor. Yeni yaşam merkezi, modern ve kullanışlı mimarisiyle kente ve bölgeye katma değer sağlayacak. Merkezde düğün salonu, eğitim atölyeleri, konferans salonu, sergi salonu ve otopark alanları bulunacak.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yeni yaşam merkezinin inşa çalışmaları devam ediyor.

Başiskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mehmetağa Mahallesi Alsancak Caddesi Dereboyu Sokak'taki Kullar Kültür Merkezi'nin dönüştürülmesini kapsayan proje kapsamında çalışmalar sürüyor.

Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün de yakından takip ettiği çalışmalarda, son olarak binanın dış cephe montajı yapılıyor.

4 bin 155 metrekare alanda, toplamda 1700 metrekare inşaat alanı üzerine yapılan Başiskele'nin yeni yaşam merkezi modern, estetik ve kullanışlı mimarisiyle kente ve bölgeye katma değer katacak.

Sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak kentin yeni yaşam merkezinde, 400 kişilik düğün salonu, kır düğün salonu, 3 adet eğitim atölyesi, 90 kişilik konferans salonu, seminer salonu, fuaye sergi salonu ve otopark alanları yer alacak.