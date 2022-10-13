Basın Kanunu 29. madde nedir? Basın Kanunu 29. madde kabul edildi mi?

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüldüğü sırada TBMM'de gerginlik yaşandı. Teklifin tepki çeken ve muhalefetin "sansür yasası" olarak adlandırdığı 29. maddeye gelindiğinde muhalefet sıraları pankart açıp dakikalarca alkışlı protesto yaptı. Peki, Basın Kanunu 29. madde nedir?

Basın Kanunu 29. madde nedir? Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüldüğü sırada TBMM'de gerginlik yaşandı. Teklifin tepki çeken ve muhalefetin "sansür yasası" olarak adlandırdığı 29. maddeye gelindiğinde muhalefet sıraları pankart açıp dakikalarca alkışlı protesto yaptı. Peki, Basın Kanunu 29. madde nedir? İşte detaylar...

BASIN KANUNU 29. MADDE

Türk Ceza Kanunu'nun 217. maddesine ek yapan söz konusu 29. madde de şöyle:

"MADDE 217/A

(1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Failin, suçu gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."

3 YIL HAPİS CEZASI GETİREN MADDEYE GEÇİLEMEDİ

Teklifin tepki çeken ve kamuoyunda "sansür yasası" olarak adlandırılmasına neden olan ve gazetecilere 3 yıla kadar hapis cezası getiren 29. maddesine, CHP Grubu'nun alkışlı protestosu üzerine geçilemedi. CHP Grubu, dakikalarca ayakta alkışlı protesto yaptı ve "Sansüre hayır" sloganı attı. TBMM Başkanvekili Haydar Akar, TBMM İçtüzüğü'nün 68. maddesi gereği Genel Kurulu kapattı.